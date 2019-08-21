《美食敢死隊 》試飲淘寶網紅手搖奶茶 搖一搖 3秒就飲得！

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唔知各位奶茶控有冇試過有一種一日唔飲奶茶就周身唔安樂嘅感覺呢？奶茶就好似我地嘅精神食糧，冇咗佢真係唔得㗎！為咗各位資深奶茶中毒者嘅福祉，今次小編率先為大家試飲手搖奶茶、手搖抹茶及即沖茶包。無論你喺屋企定喺辦公室，只要奶茶癮一發作，馬上就飲得！

今次試飲嘅牌子就係喺小紅書上好hit嘅【木馬逐風】，木馬逐風以「喝了不會胖」作為賣點，聲稱無香精、色素、防腐劑、奶精及植脂末，倡導飲得健康嘅訊息。每一杯奶茶嘅熱量亦只有100卡路里，各位貪靚嘅姊妹們就可以飲得更安心放心啦～

沖泡嘅過程都十分簡單，只需要倒入茶包及奶茶粉包，然後加入適量熱水搖晃均勻，一杯香噴噴嘅奶茶就誕生啦！小編今次就幫大家試咗牛乳茶系列，分別有四種唔同口味！

木馬逐風 ishake網紅手搖奶茶 ¥59 (6款)

牛乳茶系列：

1. 抹茶牛乳

身為抹茶控嘅小編最期待就係抹茶牛乳口味，但係抹茶味並不突出，只有淡淡嘅抹茶味，相反牛奶味較濃。口感尚算順滑，但飲前記得要搖均勻，如果唔係會飲到未搖均勻嘅抹茶粉。

2. 苿莉牛乳

加入熱水後首先就聞到香噴噴嘅牛奶味，飲落口就即刻飲得出淡淡嘅茉莉花香味。可能因為低糖嘅關係，味道上亦唔會太甜，飲得出茶香味。小編私心認為呢款最好飲，會再回購～

3. 薄荷青汁牛乳

雖然呢款奶茶口味叫做薄菏青汁，但除咗奶茶顏色上係青綠色以外，味道上實在試唔出有青汁味。反而薄荷味十分突出，飲落口有薄荷清新涼涼嘅口感，非常特別，令奶茶整體嘅口感更添層次感。

4. 薑汁牛乳

扭開蓋後薑味撲鼻而來，第一啖入口奶茶味比較重，慢慢地薑汁味嘅後勁就開始湧出嚟。如果平日鍾意飲開薑茶嘅你哋，一定要試試呢款啦！

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+ 5 + 4 + 3

除咗手搖奶茶外，木馬逐風仲有得買即沖茶包，同樣都係標榜天然無添加，每一小包茶包熱量只有10卡路里咋，啱晒鍾意飲茶養生嘅你哋～ 而且木馬逐風嘅即沖茶包包裝顏值十分高，包裝係簡潔素雅紙盒設計，無論係自己飲定送畀朋友都一流！

1. 白桃烏龍茶 14包/盒 ¥39

木馬逐風飲品銷量第一位就係呢款白桃烏龍茶！茶香味濃郁但唔苦澀，茶中仲飄出淡淡嘅桃香味，三款口味之中呢款係小編嘅最愛！

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2. 奶香椰子烏龍茶 10包/盒 ¥39

茶包裡面特別加入咗日本低卡金平糖，熱量只有普通砂糖嘅10%，可以喚起椰子果香味，令椰子香味更重。而且小編實測咗用凍水沖比用熱水沖更好飲，大家都不妨試試冷泡方式。

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3. 奶香椰子紅茶 10包/盒¥39

呢款椰子紅茶嘅茶味比較濃，味道上會稍為苦澀，愛好清淡嘅你哋可以選擇烏龍茶口味。

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另外，小編仲淘咗由日本伊藤園出品嘅搖搖綠茶，呢款搖搖綠茶有趣之處在於未扭開蓋前樽身內只裝住清水，但當你一扭開蓋，蓋頂內嘅綠茶粉就會自動倒入樽內；然後上下搖一搖， 等綠茶粉同清水溶為一體就飲得啦！而且綠茶粉係用日本本土綠茶粉，無添加蔗糖、零脂肪。如果你都係一位抹茶控，就一定要試試啦！

伊藤園網紅綠茶搖搖樂 ¥15.8

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)