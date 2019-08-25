《美食敢死隊 》芝士味零食不可少！淘寶芝士蛋糕超有驚喜！

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零食怎可以少咗芝士味呢？芝士餅同芝士波就食得多了，食嚟食去都係個兩款，都食到厭啦！係時候尋找新嘅芝士零食啦！

1. 淺茶家網紅芝士條蛋糕 經典4口味 ¥39.2

入手了經典4口味，分別係原味、抹茶、榛子和童趣。一盒內有8條，每種口味各2條。包裝十分用心精美，4種口味分別用不同的顏色包裝盒區分，好貼心。每條採用真空包裝再用牛油紙包住芝士條，乾淨衛生。做成長條形十分方便食用。

芝士條口感十分柔軟濕潤，十分綿密。每一口都有濃郁的芝士香味但又不會太甜，一點都不比坊間的蛋糕店賣的芝士蛋糕差！抹茶味的清香減少芝士條的甜膩感。榛子芝士條加入了很多榛子碎，增加了脆脆的口感。而童趣味其實是Oreo口味！芝士條上面仲有半塊Oreo餅乾，餅底都係用Oreo餅乾碎壓成。

4款口味都好好味！除咗經典口味外還有很多特別的口味，例如青梅、椰奶等等。而且會配合季節推出限定味道。新出的白桃烏龍芝士亦十分吸引，很想試食！保質期只有7天！要預留集運的時間呀～

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+ 5 + 4 + 3

2. 樂事輕焙薯片 香焗芝士味 ¥49.9(6包)

號稱吃不胖的薯片！皆因不是用傳統油炸方式製成而是改用烘焙的方式烤焗而成。所以油膩感和熱量都比傳統薯片低。

打開包裝就聞到濃濃的芝士香味，薯片上看得出芝士經過焗烤的痕跡。雖然不經油炸但係口感和美味度一啲都不差！吃起來比較少油比較清爽一點不會膩，而且仲很脆，芝士味亦很濃郁鹹香可口！最主要係食再多都唔會有罪惡感呀！

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3. 良果鋪子芝士泡芙 ¥12.9

一盒內有2小包。打開包裝就搵到濃濃的奶油和芝士香味。泡芙剛好一口一粒的大小，泡芙皮有少少脆但係亦有少少油。咬開內餡的芝士餡都幾充足，口感似與加入奶油一起調製而成。但係芝士味就不太足夠，有淡淡的芝士鹹味和奶油的甜味。味道還算尚可，不過整體偏油，不宜多吃。勝在價錢不貴，可以買來嘗鮮！

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4. 百草味芝士鱈魚腸 ¥23.9

這款芝士鱈魚腸令試食專員大失所望！味道有點腥，不知道為什麼仲有點消毒水的味道，口味十分奇怪，芝士粒不太多所以芝士味幾乎食不出來。最大的敗筆是不知何來的消毒水味蓋過了一切味道。分量很少價格不便宜。不建議購買。但循例地還是放連結給買有興趣的人試試吧！

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試食嘅4款芝士味零食入面最有驚喜的係淺茶家經典4口味芝士條！樂事輕焙薯片也不錯。亦都為大家排雷咗百草味芝士鱈魚腸。以上幾款零食有興趣的就去買來嘗鮮啦～