懶人必試「肯尼海鮮」10分鐘蒸氣海鮮鍋！網上落單 速遞送上門！

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網上購物越嚟越盛行，無論係衫褲鞋襪、生活用品、電子電器都可以喺網上買得到，但上網買海鮮唔知大家又試過未呢？小編最近發現咗一間網上海鮮專門店一Kenny Seafood肯尼海鮮，Kenny Seafood主打海鮮速遞送上門服務，以優惠嘅價錢售賣各種新鮮本地及空運海鮮，包括刺身、生蠔、龍蝦、長腳蟹、鮑魚等等包羅萬有！

Kenny seafood仲有專為懶人而設嘅蒸氣海鮮鍋套餐，所有食材連配件都準備好晒，只需要10分鐘就可以輕輕鬆鬆安坐家中嘆海鮮大餐！一齊睇睇佢有咩咁巴閉喇！

10 分鐘即食 無水清酒煮海鮮套餐 （普通版 : $220 / 加量版 : $380）

前排一度Hit爆嘅懶人自熱火鍋相信大家都見過，而𠵱款海鮮套餐其實同懶人自熱火鍋嘅食法差唔多。首先將所有海鮮放入特製蒸用膠兜，然後加入水到發熱包，最後蒸10分鐘就可以開餐喇！煮法咁簡單快捷又方便，真係懶人恩物啊！而且隨時隨地都可以開餐，帶去野餐、露營、Party room都冇問題。

套餐包括如下海鮮：

10 分鐘即食 無水清酒煮海鮮套餐餐單

**海鮮有機會不同，視乎當日新鮮來貨而定**

中秋節又就嚟到喇！Kenny Seafood仲推出咗中秋精選海鮮套餐🌛，如果未諗到中秋節飯食咩好，不妨試試呢個中秋海鮮套餐，啱晒一家大細、親朋戚友一齊開住Party一齊Jap Jap Jap！9月9日晚上8點前落單仲有贈品附送𠻹，大家要把握機會喇！

🔻撳下圖即睇中秋套餐餐單🔻

以上每款海鮮都係即日挑選嘅新鮮靚海產，即日送貨，𠵱家港九新界區買滿$700包送貨，未滿$700需另加$50運費，東涌買滿$700加$120運費。

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(產品資料以官方最新發佈為準)