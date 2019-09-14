DFS網上免稅店護膚品全亞洲最低價! 72折入手Estée Lauder小棕瓶

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作為一個購物狂，去親旅行都必定不能放過每個搏殺嘅機會，尤其去到機場免稅店，價錢平過出面一大截，真係買到停唔到手！以往想買呢啲免稅商品就只能名夠趁住出遊嘅時候買，但自從DFS都開咗網店，以後安坐家中都買得到嚟自世界各地嘅免稅品喇！

DFS主要售賣嚟自世界各地嘅免稅商品，包括男女裝嘅時裝、珠寶配飾、化妝品、香水同食物。網店暫時買到嘅品牌雖然冇實體店咁多，但主要嘅牌子都可以喺度搵得到，例如RAY-BAN、ISSEY MIYAKE、JO MALONE、TOM FORD、GUCCI等等，價錢雖然平過去品牌嘅門市買，但絕對係正貨。

(DFS網站截圖)

而DFS吸引嘅仲係有全亞洲最低價保證，加上套裝嘅商品周不時都會有折扣，咁大家以後就唔使再左撲右撲周圍格價喇！

(DFS網站截圖)

今次小編就為大家精選咗幾款出遊時喺免稅店必買嘅產品：

Estée Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修護露 HKD 960 (原價HKD 1,330)

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LA MER 肌底修護液 HKD 950 (原價HKD 1,100)

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LANCÔME 升級版嫩肌活膚精華肌底液 HKD 1,010 (原價HKD 1,555)

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DFS 獨家套裝 : SK-II 修護組合HKD 2,590 (原價HKD 3,160)

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各位姊妹揀啱就快啲落單喇，因為好多折扣商品都已經售罄！DFS暫時未推出送貨服務，所以大家買完之後記得要去番DFS銅鑼灣或尖沙咀嘅門市攞貨，比起下下要去機場買真係方便好多！

👉立即前往DFS網上商店👈

(產品資料以官方最新發佈為準)

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