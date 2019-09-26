萬眾期待！大閘蟹終於正式發售！上網即可搶先訂購新鮮大閘蟹！

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各位蟹迷苦苦等待咗咁耐，一年一度嘅大閘蟹季終於開始喇！𠵱家唔使出街，只要上網就可以搶先買到膏肥肉滿嘅新鮮靚蟹！仲要今日落訂，翌日速遞上門，各位蟹迷們仲唔快啲約埋志同道合嘅朋友齊齊開大閘蟹Party？

「Kenny Seafood 肯尼海鮮」主打海鮮速遞送上門服務，以優惠嘅價錢售賣各種新鮮本地及空運海鮮，包括刺身、生蠔、龍蝦、長腳蟹、鮑魚等等，包羅萬有！眾多款海鮮中，當然唔少得主角—大閘蟹！俗語有話「九月食圓，十月食尖」，意思係農曆九月食蟹乸，農曆十月就食蟹公。但呢個說法今年已經唔適用喇！皆因Kenny Seafood售賣嘅大閘蟹無論係乸定公都一樣膏腴豐滿！😋😋😋 即刻撳入下圖睇睇今季靚蟹盛況喇！

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+ 6 + 5 + 4

🔻價格表🔻

Kenny Seafood 大閘蟹價格 (Kenny Seafood網站截圖)

🔻追加優惠🔻

訂滿 半打 （6隻）🦀，全單可再享 96 折！

訂滿 1 打 （12隻）🦀，全單可再享 92 折！

訂滿 2 打 （24隻）🦀，全單可再享 88 折！

訂滿 3 打 （36隻）🦀，全單可再享 85 折！

任何海鮮只要買滿 $700 即包送貨（偏遠地區另計，例如：東涌、馬灣、愉景灣等等）

🔻蒸蟹小貼士🔻

1. 大閘蟹可以利用牙刷幫手清洗乾淨

2. 蒸鍋倒入水後，較大火將水煲滾後先放蟹蒸

3. 蟹身反轉蒸，蟹肚朝天

4. 記得放上紫蘇葉一齊蒸，可以去寒去腥

蒸蟹時間 (Kenny Seafood網站截圖)

事不宜遲！鍾意食大閘蟹嘅朋友記得要把握一年只得一次嘅大好時機！即刻Click入下面連結前往「Kenny Seafood 肯尼海鮮」Facebook專頁查詢落訂喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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