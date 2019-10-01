必試4間Instagram網紅蛋糕店！賣相味道100分，征服你的少女心！

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每次慶祝生日都是吃黑森林蛋糕、雜果蛋糕？若果你都厭倦了連鎖西餅店的蛋糕，不妨試試在Instagram上尋找獨一無二的蛋糕吧！近幾年間，Instagram蛋糕店逐漸冒起，每間蛋糕店都各有特色，售賣的蛋糕不僅外表吸晴又能滿足味蕾，無論是用來拍照打卡還是送禮都毫不失禮。一起來看看Instagram上有哪幾間蛋糕店值得一試吧！

1. BUNPHANT CAKE STUDIO (Instagram@bunphant.cake)

BUNPHANT CAKE STUDIO主打花藝蛋糕，每個蛋糕款式都是自家原創設計，在每個細節上都落足心思，就連蛋糕上的每一朵花都堅持採用鮮花。無論是生日蛋糕、結婚蛋糕、馬卡龍、杯裝蛋糕、冬甩都可以定製出別具一格的款式。同時，BUNPHANT CAKE STUDIO也有在觀塘工廠區開設蛋糕烘培班，若果你都想為心愛之人親手製作蛋糕，就立即報名上堂吧！

🔻精選蛋糕款式🔻

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2. Sweetsapp 白天使手作烘培 (Instagram@sweetsapp_bakingdream)

Sweetsapp 白天使手作烘培主打3D立體翻糖蛋糕，客人可以傳圖片給店家，定製出獨一無二的蛋糕。Sweetsapp亦非常貼地，就連最近Whatsapp大熱的PePe卡通造型蛋糕也有售，買來送給朋友絕對驚喜滿分！怕甜的朋友都可以放心訂購，皆因Sweetsapp的蛋糕全部採用日本海藻糖製作，甜度只有一般砂糖的45%，低糖配方不僅更健康，而且多吃也不怕膩口。大家馬上來訂製別具心裁的蛋糕吧！

🔻精選蛋糕款式🔻

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3. Miss Marble 雲石小姐 (Instagram@missmarble.hk)

Miss Marble 雲石小姐主打夢幻雲石流心蛋糕。在軟QQ的蛋糕上淋上像棉花糖般的雲石花紋，一刀切開蛋糕後更有內餡流出來！內餡有多種口味可以選擇，而小編最推薦的就是Twinnings伯爵茶和伊藤園抹茶牛奶口味，茶味香濃回甘，怕甜的朋友也絕對會一口接一口，停不下來！早前Miss Marble 雲石小姐更推出了黑糖珍珠雪崩蛋糕，立即來訂購一個送給你身邊的奶茶控朋友吧！

🔻精選蛋糕款式🔻

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4. LITTLE MISS CAKEY LTD (Instagram@little.miss.cakey)

大名鼎鼎的全港首創月球燈蛋糕就是出自LITTLE MISS CAKEY LTD，在Instagram上知名度極高，許多明星藝人例如張敬軒、胡定欣、馮盈盈等等都有光顧這間蛋糕店！月球燈蛋糕不單止賣相100分，蛋糕上的月球燈還可以留下來作紀念品！許多媽媽更取「滿月」意頭，買來慶祝寶寶滿月！除了月球燈蛋糕以外，LITTLE MISS CAKEY LTD的店主更遠赴俄羅斯學習了全港獨家的玻璃盒蛋糕，此蛋糕賣相簡直稱得上是藝術品，絕對能滿足大家的少女心！

🔻精選蛋糕款式🔻

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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