NIKE.COM秋冬大減價再接再厲 公開大減價！兩件8折 三折75折！

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NIKE.COM會員專屬嘅秋冬大減價已經開始咗一段時間，唔知大家搶購咗心儀嘅items未呢？仲未成為NikePlus會員？唔緊要，事關今日開始NIKE.COM有公開減價活動喇！即使唔係NikePlus會員都可以享有秋冬減價優惠！

今次公開大減價由11月1日去到8日，只有8日時間，所以大家記得把握時機掃貨，指定產品兩件8折，三件或上即享75折！

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幾個步驟簡單教吓大家點樣先有呢個減價優惠啦：

1. 添加標有「多買多折秋冬購物優惠 – 低至5折」的產品到購物車

2. 在「你的購物車」中，點擊「訂單摘要」，選擇優惠編號【WINTERSALE】

3. 點擊「使用」

NikePlus會員只要購買指定正價產品滿HK$1,299，即可獲贈HK$300優惠編號一個！而呢個優惠編號可以於11月12日至30日期間使用，只要買滿HK$1000即可減$300！NikePlus會員喺11月1日至7日期間，仲可以優先搶購男裝運動鞋AIR JORDAN 5 RETRO SNGL DY。

🔻立即去圖睇睇AIR JORDAN 5 RETRO SNGL DY🔻

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簡單分享吓小編發掘到嘅精選items啦✨

👦🏻男裝：

1. JORDAN WHY NOT ZER0.2 SE PF 男子籃球鞋 HK$879 (原價HK$1,099)

2. NIKE ACG 男子外套 HK$1,039 (原價HK$1,299)

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3. JORDAN REACT HAVOC PSG 男子跑步鞋 HK$799 (原價HK$999)

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👧🏻女裝：

1. NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT 3 女子運動鞋 HK$1,279 (原價HK$1,599)

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2. NIKE BLAZER LOW LX 女子運動鞋 HK$489 (原價HK$699)

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3. NIKE AIR 女子緊身褲 HK$239 (原價HK$299)

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趁住NIKE秋冬活動，兩件8折，三件75折！而且當中好多產品本身已經做緊減價，所以喺活動期間購買兩件或以上就可以享有折上折優惠！

小編提提你，立即註冊成為會員，可以拎埋兩個$100購物折扣優惠編號，買滿$300或以上就可以使用！買夠HK$1,299，仲送你一個HK$300優惠編號，所以叫埋多啲朋友仔一齊買就最抵喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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