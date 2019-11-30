【零食開箱】月月新主題零食箱到底有冇伏? 17種零食大點評!

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每逢週末同節日，難得放假，當然好好咁充下電，攤係張床度耍吓廢、煲吓新劇新戲、約埋班朋友打吓機，真係齋諗都覺得開心，咦咦咦等陣先，係咪好似仲差少少嘢？冇錯，就係差咁啲零食！今次美食敢死隊就要為大家介紹嚟自「上倉胃子」嘅零食，做一個「填飽胃子箱」嘅開箱實測！箱內總共有17種嚟自世界各地嘅零食，快啲撳入上面條片等Emma同你逐款零食一一拆解！

「填飽胃子箱」可以話係專為辦公室、派對場合，同埋平時冇咩時間逐件零食揀嘅人而設， 就例如聖誕節約埋成班朋友聚一聚，打牌、打機、玩Board Game嘅時候，只要買一箱就可以搞掂派對時嘅零食問題；如果假期想宅喺屋企hea，預早買定一箱就唔使出門，輕輕鬆鬆攤喺梳化煲劇；又或者你係老細，喺年尾或者聖誕節買番箱獎勵吓同你衝刺咗成年嘅隊友都係一個明智之舉。

呢個箱入面嘅零食雖然完全由上倉胃子決定，之不過每個月都會以投票形式（當中係冇任何一個主題可以自動當選）畀一眾網民挑選零食箱嘅主題。除咗有月月新款嘅零食箱，上倉胃子亦都有啲恆常嘅零食箱畀大家揀。

🔻各月「填飽胃子箱」主題🔻

難得Emma犧牲咗自己少少嘅quota，幫我地一次過試勻咁多種零食，大家當然要捧吓場，睇中邊款覺得有興趣嘅，亦都可以喺單獨買嚟試試！即刻撳入下圖重溫吓今次試食嘅零食！

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其實零食箱呢個玩法並非全新，不過小編Google過，𠵱家貌似得上倉胃子有喺香港做呢款零食箱，由專人每月揀選多款嚟自世界各地嘅零食，放入箱內一一送到你面前。

而11月份嘅主題就係「氣派零食」（而我不知道氣派是什麼，只要睇片Emma就會逐件分析！），而嚟緊十二月就主題就係「微醺過聖誕」（本編粗略估計應該有酒精類零食!?）。每個零食箱嘅價錢不定，不過約莫十零款零食嘅價錢，而買滿$200就免運費，用少少錢買個驚喜，買種開箱嘅快感，個人認為都相當值得！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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