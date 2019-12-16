【聖誕2019】總結年度高質禮物清單+年末必買 Dyson風筒只需$2394

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聖誕節呢啲節日氣氛咁濃厚嘅日子，真係瞬間消費意慾暴升！除咗因為周圍都清倉減價之外，到咗年尾，都理應好好買吓禮物獎勵吓自己呢一年嘅艱辛。禮物唔使吓吓等人送嘅，趁有優惠減價，入手心頭好都可以好開心！

今日就同大家介紹一吓高質感嘅禮物，大部份都係電子產品，而且趁住𠵱家買仲有超抵嘅價錢，咁就可以有滿意嘅禮物之餘又買得精明啦！對自己好之餘，都可以考慮吓送畀另一半㗎！

1. Dyson Supersonic 升級版風筒 HD03 (粉紅色) HK$2,394

Dyson Supersonic 升級版風筒 HD03 (粉紅色) HK$2,394

用過Dsyon風筒嘅人相信都返唔到轉頭，因為佢除咗可以快速吹乾頭髮之餘，仲可以避免頭髮受過熱損傷。知道好多妹豬其實一直想買，但又唔捨得入手，因為官方價要成三千幾蚊！

但係𠵱家只要等到《一網打盡》12月17日中午12點嘅「閃購星期二」就可以用HK$2,394咁優惠嘅價錢搶購喇！快啲撳入連結留低你嘅email，開賣嘅時候就會第一時間通知你！

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2. SONY - WF-1000XM3 無線降噪耳機 (黑色) HK$1,243

SONY - WF-1000XM3 無線降噪耳機 (黑色) HK$1,243

呢排好hit嘅呢個SONY耳機，小編搭巴士都見到佢哋嘅廣告！SONY 新一代WF-1000XM3 無線降噪耳機稱得上係入耳式耳機界中嘅「霸主」。好老實講，SONY WF-1000XM3 充電盒體積相比AirPods Pro係較大，但勝在外型設計時尚，望落更加有質感。

SONY耳機設有專用嘅手機應用程式「Sony | Headphones Connect」，透過呢個APP你可以自行更改觸控面板行配置，自訂聲音品質、低音強度、環繞聲效果、調整防噪功能等更多音效效果。

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3. 百靈牌 - Series 5 5145s 黑色電鬚刨配備旅行盒 (2年保養) HK1,124

百靈牌 - Series 5 5145s 黑色電鬚刨配備旅行盒 (2年保養) HK1,124

平日成日俾女仔話剃鬚剃得唔乾淨？買個好啲嘅鬚刨畀自己啦！百靈牌嘅鬚刨一直都好有名，德國製造，而且series 5 5145s 具備創新靈動貼面技術，可以令剃鬚嘅時候更舒服，唔會再剃剩晒啲鬚根。假如睇到呢度嘅你係一位自問100分嘅女朋友，小編覺得送呢個電鬚刨畀男朋友都唔錯㗎❤

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4. 新得利 響 JAPANESE HARMONY 700ML HK$1,088

新得利 響 JAPANESE HARMONY 700ML HK$1,088

如果你係好酒之人，呢枝日本威士忌你一定唔陌生！產地來自日本嘅「響」屬 調和型麥芽威士忌，有甘甜又會有略苦澀的回味，口味複雜﹑層次豐富。而且「響」曾經得到多個國際獎項，係有史以來唯一三年連續四次奪得 ISC 國際烈酒競賽最高獎嘅威士忌。

如果有長輩係喜歡品酒之人，相信呢枝新得利 響 JAPANESE HARMONY絕對係一件合適得來又大方得體嘅小心意。而且日本威士忌入口較甘甜，容易入口，就算冇飲開酒嘅習慣，陪長輩小酌一兩杯都冇問題啦！

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新得利 響 JAPANESE HARMONY 700ML HK$1,088

最後再醒埋大家聖誕禮物入手小撇步！去eBay買嘢之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！

由12月11日開始至到12月31日，只要大家撳入以上連結購買禮物滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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