《本週之最》第１位：智能升降電火鍋¥299 唔使再怕肥牛變老牛!

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

趁住淘寶年貨節有好多商品仲做緊優惠，小編就一次過喺淘寶搵咗三件激抵又實用嘅好物同大家分享😍



🔻本週之最 第１位：智能升降電火鍋券後價¥299🔻

智能升降電火鍋 券後價¥299

小編最近發現咗呢個智能升降火鍋，睇落超級過癮！平日打邊爐成日都會將食材同湯底撈埋晒一齊，到想搵淥熟咗嘅食物就好似大海撈針咁，茫茫火鍋裡，肥牛已經不知去向，蟹棒又淥到散晒，真係十分掃興。於是有邊爐達人就研發咗呢個升降電火鍋喇！湯底嘅材料同食物以升降嘅盤分隔，只需要撳一個掣，就可以將煮熟好嘅食物自動升起，分隔湯底，夾餸就方便好多啦！



火鍋同爐係一體式，300-1500w火力隨意調較。而且電磁爐內置壓力保護防乾燒功能，當煲入面唔夠適量水嘅時候就會自動斷電，以防意外。最犀利就係呢個電火鍋除咗可以用嚟打邊爐之外，仲可以仲嚟煲粥煲湯，而同時間仲可以利用升降盤嚟煎糕點！一個廚具擁有多功能用途，超實用之選！

外觀：★★★☆☆

實用性：★★★★☆

安全性：★★★★☆

性價比：★★★★☆

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🔻第２位：化妝掃清潔神器券後價¥70🔻

化妝掃清潔神器 券後價¥70

有化開妝嘅妹豬相信同小編一樣都面對一個世紀級嘅難道，就係洗掃真係好麻煩啊！為咗唔想爛臉，化妝用具一定要勤力洗，因為用一次已經可能沾滿咗細菌！但係個個禮拜洗掃又要等佢乾真係好麻煩，除咗買多幾套化妝掃替換，仲有咩辦法解決呢個難題呢？於是小編就搵到呢個喺化妝界堪稱「洗掃神器」嘅好物喇！

呢個神器一set有8個矽膠套，適用於唔同大細嘅化妝掃。使用方便好簡單，只需要將矽膠套套住化妝掃嘅掃柄，放入倒好清潔液嘅容器，再開動洗掃神器，佢就會自動高速轉動，幫你洗走晒掃上面嘅殘留化妝品！如果個掃有千年塵埃的話，只要更換清水重覆步驟洗多兩次就搞掂。乾淨咗之後仲唔夠，將掃喺溶液拎出嚟可以再開動洗掃神器，咁就可以幫你再高速揈乾晒啲水喇！包保幾分鐘搞掂。

外觀：★★☆☆☆

實用性：★★☆☆☆

安全性：★★★★★

性價比：★★★★☆

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🔻第３位：一炮通管道疏通器¥69起🔻

一炮通管道疏通器 ¥69起

嚟到最後一樣要介紹嘅產品喇，呢樣產品實用性爆燈，因為每個屋企都需要用到！佢就係一個萬能嘅通渠神器喇！平日廁所﹑浴室﹑洗手盤塞咗，真係世紀級煩，因為冇人會想用手去清潔堵塞咗嘅渠㗎！真係諗起都怕，條渠去水越來越慢，但大家內心只想默默地視而不見..... 🤦🏻‍♀ 小編絕對明白呢種心情。所以，每個人屋企一定要有呢個通渠法寶！

唔使搵通渠佬唔使用手伸入去執頭髮，你只需要一個一炮通管道疏通器！呢個通渠神器可以產生0.4Mpa氣壓，相當於4kg/cm2嘅壓強，可以帶動管道入面嘅積水，產生強勁壓力沖走堵塞物。通渠神器機身仲有氣壓儀表供檢視，可以自行根據疏通需要，選用適當氣壓。以後有咗呢個通渠神器去廁所都去得自在啲啦！

外觀：★☆☆☆☆

實用性：★★★★★

安全性：★★★★★

性價比：★★★☆☆

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/14)