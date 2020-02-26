蝗軍逼近中國? 網民無懼 提議吃蟲救國 研究蝗蟲食譜 油炸最美味?

網購攻略 網購攻略

當大家在為武漢肺炎（COVID-19）疫情擔驚受怕之際，非洲、巴基斯坦及印度等國就因為沙漠蝗蟲之災而陷入全國緊急狀態。根據早前聯合國糧農組織估算，蝗蟲數量驚人，約有4,000億隻，堪稱是受數十年來最嚴峻的蝗蟲風暴。

早前，廣泛成群的蝗蟲更一度逼近亞洲，距中國僅一步之遙。雖然據悉目前印度的蝗災已基本結束，但仍有不少內地網民對於蝗蟲進擊中國此議題持高度關注，當中竟然有部份網民無懼蝗災，調謔指「中國出現不了蝗災，因蝗蟲一過來就都吃沒了」、「從早前中國人民就開始吃蝗蟲，來中國不怕變成瀕危物種啊？」

網絡上「吃蟲救國」的討論此起彼伏，甚至又有網民研究起蝗蟲食譜，難道蝗蟲入侵中國只會是自尋死路，成為平民百姓餐桌上的一道佳餚？

🔽微博網民討論（按圖放大）🔽

+ 4 + 3 + 2

網上就有Youtuber就著此議題，拍片探討到底全中國14億人口，每人平均吃多少隻蝗蟲就能將牠們一一殲滅呢？一起來看看她的見解……

蝗蟲的移動速度快、繁殖能力高、破壞力驚人，能夠迅速「鯨吞」農作物，帶來糧食短缺的嚴重危機。假若蝗蟲大軍進擊中國境內的話，「吃蟲救國」到底可不可行？Youtuber Uta就以4,000億隻蝗蟲及14億人口作假設，得出結論是每人平均需要進食286隻蝗蟲就能通通將牠們消滅！

蝗蟲每一個月會繁殖下一代，每產出下一代後，蝗蟲的總數量會飆升20倍。而蝗蟲寶寶僅需21天就能成蟲，若按照蝗蟲的成長週期推斷，每人需要在21天內把286隻蝗蟲吃清光，換言之平均每日要吃約14隻蝗蟲。Uta又有提到假設以「雞」代人，讓蝗蟲成為雞的飼料，只需要9,800萬隻雞就能在21天內吃光4,000億隻蝗蟲，乍眼一看，好像比派人類治蝗更有效率？😅

到底「吃蟲救國」的這個建議是如何衍生出來，難道只是網民們突然腦洞大開？編輯就於淘寶上搜尋一下「蝗蟲」這個關鍵字，結果卻意外地驚人……

(淘寶截圖)

結果發現淘寶上有大量商家出售蝗蟲，甚至還有螞蚱、金蟬、麵包蟲等其它昆蟲。而且店家已經將蝗蟲預先烹調好，收貨後可以即開即食。單是油炸烹調已有超過5種口味選擇，例如：麻辣、香辣、孜然燒烤、椒鹽等。

+ 3 + 2

「吃蟲救國」此舉其實也只是玩笑一則，蝗災並不能靠「吃」來解決。事關成群結隊的蝗蟲是有毒的，而中國互聯網聯合辟謠平台亦已經於微博發文辟謠，表示經研究發現，群居型的蝗蟲會釋放揮發性化合物苯乙腈，當受到攻擊時，苯乙腈會立即轉化有劇毒的氫氰酸，更呼籲網民對待自然應保持一顆敬畏之心，少一些調侃和臆想。