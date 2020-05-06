2020日本電器! 3大小戶型必備迷你家電推薦 用家大推性價比極高

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香港樓宇普遍空間不足，為「蝸居」與「奇則」裝修及佈置成為令人費煞思量的一大難題。儘管雜物可靠收納和斷捨離大法整理妥當，家庭電器卻往往最費空間，又難以減省。到底要如何在有限的空間下做到麻雀雖小，五臟俱全，而又不用犧牲生活品質？與香港居住環境相似的日本近年便發明不少迷你家電，體積的骰小巧，功能性和設計更越來越考究，務求把家居空間用到最盡，令亂糟糟的蝸居變成有格調安樂窩。編輯是次整理了三款適合小戶型家居的日本小家電推薦給大家，快來看看吧！

想減省家電佔據的家居空間，不少人會選擇從裝修入手，替家居度身訂造嵌入式家電。而洗衣機、雪櫃這類家電固然可以採用嵌入做法，不過吸塵機、抽濕機就難以收納隱藏，更經常需要用到，蝸居一族如果想為家居騰出更多空間，在添置家電時，不妨多加留意日本的家電品牌如IRIS OHYAMA、BRUNO、récolte等，產品主打「慳位」及多功能設計，而外型則走精緻簡約路線，節省空間之餘亦為家中增添格調。

以下推薦3款人氣高、評價高、性價比高日本家電，能讓你輕鬆打理家居之餘，收藏時又不佔空間。

🔻三大日本「慳位」小家電🔻

1.IRIS OHYAMA 手提式除蟎吸塵機 FAC3

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香港車多塵多，加上致敏原無處不在，被敏感、哮喘、濕疹、久咳不癒、暗瘡等問題困擾的人絕對不在少數。想徹底改善呼吸道及皮膚症狀，最實際的方法就是杜絕身邊的致敏原，而家居塵蟎更是首要殲滅的對象，皆因塵蟎會潛藏於床褥、枕頭、被鋪、梳化、毛公仔等的家居用品裏面，而單靠掃地抹屋、清洗床單被鋪是無法完全清滅塵蟎。因此近年的吸塵機不少都附有除塵蟎的功能，而IRIS OHYAMA便是不少主婦的愛用機款。

FAC3是目前界內最輕量化設計的手提式塵蟎吸塵機，原理是透過高頻率震動拍打，結合旋風式氣流，將潛藏於被褥中嘅蟎蟲灰塵統統吸出。吸頭每分鐘會拍打震動7000次，可以吸走高達98%的塵蟎。而機身重量只有1.6kg，再加上低重心的設計，用家即使要長時間手提吸塵也不會感到手痠。另一貼心之處在於FAC3具備「三色燈塵蟎感應」及「暖風機能」，清潔的同時會吹出暖風，保持被褥乾爽，令塵蟎難以滋生。

2.IRIS OHYAMA Ricopa 迷你焗爐

美食是生活中最不能缺少的一部分，即使生活空間有限，但以美食填飽肚子還是能令人感到幸福滿滿。不過礙於廚房空間有限，很多人的家中也未能放下大型焗爐，即使想大展拳腳，也只能做出非烤焗的菜式。如對烘焙有興趣，偶然也想焗焗雞翼、薯仔等等的小食，不妨來看看IRIS OHYAMA的迷你焗爐。

IRIS OHYAMA Ricopa 迷你焗爐的內外兼備，外型設計復古中帶點可愛感，放在小小的廚房立刻增添了不少格調。Ricopa 焗爐的火力最大達到1000W，並且具備4個階段的火力調整，配合最長30分鐘的計時器設定，輕鬆炮製小食絕對毫無難度。雖然機身看上去非常小巧的骰，但容量尚算實用，能放下6個蛋撻、15塊曲奇、8隻雞翼，單身貴族及二至三人小家庭使用已綽綽有餘。

3.日本 Dretec JY-100 小型抽濕機

香港天氣濕濕熱熱，春天經常潮濕起霧，夏天偶然又遇狂風暴雨，除了容易令室內滋生霉菌、令衣服難以晾乾，濕氣重更影響身體機能及睡眠質素。不過對於空間有限的小戶型家居來說，抽濕機可說是非常佔空間的家電，如家中已無多餘空間放下傳統的大型抽濕機，改為於房間中放置小型的抽濕亦不失為一個好選擇。

Dretec這個品牌在香港雖然不算出名，不過在日本的知名度卻不俗，更是日本NHK電視台指定選用的湯溫計品牌。JY-100 小型抽濕機體積極細，而淨重量亦只有858g，加上運作時聲音小於35dB，非常適合放於睡房、書房、BB房，或任何小空間使用。水箱容量約450毫升，而且具有除濕防霉功能，水滿後自動關機，操作非常簡單易用。

相比起幾千元的傳統吸塵機、焗爐、抽濕機，以上的家電雖然主打迷你慳位，不過以日本出品的家電而言，性價比可算十分高。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/05)

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