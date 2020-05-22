【脫毛攻略】2020年7大熱門脫毛膏排行榜 腋下和私處毛髮如何脫？

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每到夏天，又是無袖上衣、短褲、短裙出動的季節。隨著天氣越熱，露出的肌膚便越多，同時身體各處的毛髮都無所遁形了。為了不再「毛手毛腳」，擁有人人稱羨的光滑肌膚，有的女生會選擇既快速又有效的激光脫毛。不過，這筆大錢也不是人人都能輕易負擔。如果用傳統剃刀脫毛又不夠乾淨，密臘脫毛更是痛不欲生，那麼，有沒有什麼既省錢又簡單的脫毛方式，在家也可達到絕佳的脫毛效果呢？

要擺脫毛毛，選對方法相當重要。胡亂刮毛容易劃損皮膚，嚴重還可能會令毛囊堵塞、發炎、毛髮倒生，最後「傷痕累累」，後果得不償失。

脫毛膏的原理和優點

現在有許多女生會選擇用脫毛膏來自行脫毛。脫毛膏脫毛的原理主要是利用化學成分來溶解掉毛髮結構中的蛋白質，將其塗抹在欲脫去之毛髮處，靜待一會毛髮便會軟化、易於刮除，此時只要輕輕刮掉或揉掉已軟化的毛髮即可達到脫毛的效果。

脫毛膏的優勝之處是完全無痛，特別適合怕痛的女生。相比起直接使用傳統剃刀，脫毛膏能有效率地大面積除毛，想脫哪裡就脫哪裡，可以省卻掉重覆剃刮同一處毛髮的步驟，不僅節省時間，而且也不怕因反覆剃刮而引致毛孔受傷、毛髮倒生，或被鋒利的刀片刮傷等煩惱。由於毛髮經已被軟化，因此脫毛後的觸感也比用剃刀更滑溜溜，不會留下扎人的黑色的小點點。重點是，脫毛膏的價格比去美容院做激光脫毛來得便宜許多，是小資女和學生黨的首選平價脫毛對策。

如何選購脫毛膏？

市面上的脫毛膏選擇多不勝數，由於脫毛膏中含有化學成分，或多或少都會給予肌膚一點點傷害。因此，強烈建議首選含有保濕成份的脫毛膏。現在越來越多品牌皆推陳出新，為降低對肌膚的刺激和傷害，於藥劑裡加入不同的保濕成分，如玻尿酸、植物萃取成分、蘆薈萃取等等，目的是減低刺激、保濕肌膚、防止乾燥。

如果是敏感肌的話，請首選有標示「低刺激性」、「敏感肌用」、「溫和配方」的脫毛膏，當然，初次使用時，建議先取小量局部塗抹於肌膚上，觀察沒有異常後再大面積地正式使用。

另外，大部份脫毛膏是針對腋毛、手毛、腿毛等毛髮較粗硬的位置而設，這類產品的除毛效果較為強。若果想要脫除臉部、私密處等敏感部份的毛髮，請務必選擇有標示「臉部專用」或「私密處專用」的脫毛膏，切忌使用強度過高的脫毛膏，因為這些部位的肌膚都非常敏感和脆弱。

今個夏天，不想再當「毛孩子」？脫毛膏是個省錢又安全，輕鬆又簡單的脫毛方式，以下立即為大家盤點近年來非常受歡迎的七款熱門脫毛膏，一起來重拾嬰兒時期的「雞蛋肌」肌膚，擺脫雜草叢生般的毛髮吧！

1）CECILE MAIA 極速強效脫毛膏

日本的銷量冠軍，只需等待60秒就能快速除毛！CECILE MAIA脫毛膏自帶海綿頭，可直接通過海綿頭把脫毛膏均勻地塗抹於肌膚上，不怕弄髒手，方便又衛生。

採用毛根融化技術，獨家特效微粒子成分，能深入皮膚底層3mm處的毛囊，強效脫毛之餘，還能夠抑制毛髮生長，延緩毛髮生長的速度，日後生長出來的毛髮不會又黑又硬。而且，成分溫和、低刺激，添加了多種植物護膚成分，如桃葉，蘋果，金錢花，葡萄柚，大豆提取物和角鯊烷等，能夠舒緩和滋潤肌膚，且沒有刺激性氣味。

使用方法：沐浴前，均勻塗抹大約1-3 毫米厚的脫毛膏，厚度要足夠將體毛掩蓋。靜置1 - 3分鐘後，用濕巾或紙巾擦乾淨即可。如有殘留脫毛膏，請用溫水洗淨。

2）Venus Lab 海泥脫毛膏/櫻花美肌脫毛膏

日本的人氣冠軍，常駐日本Cosme排行榜，並且曾受多家日本美妝雜誌推薦。同樣是自帶海綿頭，塗抹過程不怕會弄髒手。

Venus Lab 海泥脫毛膏有別於傳統的脫毛膏，能讓你有種彷如在做海底泥Spa的體驗。它的主要成分為豐富的「太古海泥」，除毛效果立竿見影，並含有四種天然海藻提取物，不僅能徹底地從根部除毛，還能讓保濕成分滲透至肌膚的底層，收斂毛孔，達致保濕和美肌的兩大功效，肌膚自然變得嫩滑細膩，把衍生任何肌膚問題的機率降至最低。

自帶海綿頭，衛生不髒手。（卓悅）

脫毛效果立竿見影。（卓悅）

另外，它還蘊含多種抑毛成分，可以延緩毛髮生長。第一次使用後，建議相隔10-15天左右後再使用。若果堅持使用，以後新長出的毛髮會變得越細越軟，甚至不會再長。

如果你對於氣味比較敏感，建議選擇粉紅色包裝的櫻花美肌脫毛膏，它的功效和成份大致上與海泥脫毛膏完全相同，差別在於多了一股清新的花香味道。

使用方法：可以先用熱毛巾熱敷一下需脫毛的部位，然後把均勻塗抹脫毛膏，厚度要足夠將體毛掩蓋。靜置5-10分鐘後用紙巾或化妝棉輕輕擦掉即可，最後可用清水沖洗一下。

3）Kracie Epilat 奢華精油護理除毛霜

Kracie Epilat 奢華精油護理除毛霜（Yesstyle）

高濃度精油吸附力強，可以緊密的附著毛髮，達到肉眼可見的除毛效果。添加三大美容成分荷荷芭、凡士林、角鯊烷，還有保濕成分海藻精華、蘆薈精華、洋甘菊精華等多種植物萃取精華，徹底除毛的同時也呵護肌膚，防止因肌膚乾燥而引起的各種問題。氣味是帶有微微的莓果香與輕柔的花香。

使用方法：塗抹、擦拭、沖洗，簡單3步驟。

4）Veet 沐浴用天然保濕脫毛乳霜

Veet 沐浴用天然保濕脫毛乳霜 （Yesstyle）

大部份的脫毛膏水溶性高，遇水會稀釋，影響除毛效果，因此不適宜在浴室內使用。但脫毛後需要用清水沖洗，所以在大多數人都選擇會在沐浴時順道脫毛。而這款脫毛霜特備防水配方，專為浴室而設，可以在沐浴期間使用，不影響脫毛效果，令整個脫毛過程更方便及快捷。而且，添加天然葡萄籽萃取等保濕成分，富有清新果香氣味，適合敏感肌人士使用。

使用方法：沐浴前，用附有的海綿將乳霜均勻塗於肌膚上，厚度要足夠掩蓋體毛。等待2分鐘後，方可淋浴，以打圈方式按摩肌膚，幫助清除體毛及剩餘的乳霜，最後再用清水為肌膚徹底沖洗乾淨。

5）Moom 有機茶樹油脫毛膏

Moom 有機茶樹油脫毛膏（iHerb）

最大特點在於使用極純淨、有益的有機成分，實現100％全天然的脫毛方式，且通過美國USDA有機認證，特別適合敏感肌人士。成分非常簡單直接，富含具舒緩功效的洋甘菊、抗炎鎮靜的茶樹油和檸檬汁，能溫和和健康地去除毛髮根部，粗硬或細軟的毛髮都能除去得一清二楚，令皮膚保持光滑無毛，效果可維持兩個月之久。

6）Nair 比基尼脫毛膏

Nair 比基尼脫毛膏（iHerb）

Nair是在澳洲非常熱銷的脫毛產品品牌，以溫和、不刺激聞名。這款脫毛膏經皮膚科醫生測試，適合敏感肌使用，並專門針對女士比基尼線的毛髮，能迅速且溫柔地把私處頑固堅硬的毛髮連根拔起。成份富含維他命E、向日葵籽油，綠茶提取物，脫毛的同時舒緩和鎮靜敏感部位。

使用方法：把脫毛膏均勻地塗抹於毛髮上，靜待6-10分鐘後，用濕潤的毛巾輕輕地把脫毛膏擦走，最後用溫水沖洗乾淨。

如欲購買可按以上藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/22）

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