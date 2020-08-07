Nike網店六週年震撼生日優惠回贈　買滿$999即送$500電子購物券

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相信Nike網上商店對於各位Nike鞋迷都絕不陌生，只要上網就能夠購買到Nike的正版好貨，足不出戶貨品就送到家中。再睇準時機，趁優惠期間落單，分分鐘還能省下一千幾百！現時，Nike網店終於踏入6週年了！為慶祝Nike網店成立6週年，將會推出一系列的優惠活動回饋各鞋迷。想知道今年Nike生日有什麼超抵的優惠活動？繼續看下去吧！

六週年禮遇－$500優惠回贈

由即日起至 2020年8月20日 23:59期間，會員凡於NIKE.COM購買標有「購買正價產品滿HK$999可獲HK$500回贈」的任何正價產品滿 HK$999（包括鞋類、服飾、裝備），即可獲贈 HK$500優惠編號一個。優惠編號將於訂單成功支付後於72小時內發送至你的會員註冊電郵和註冊電話，並可於 2020年8月8日 10:00 至 2020年8月31日 23:59 期間在NIKE.COM購物時使用。

提提你：以上禮遇只限NIKE.COM會員獨享，尚未成為會員的請立即按此連結前往Nike官網免費登記吧！登記時記得要選取願意收NIKE.COM的郵件及短訊，以接收優惠編號及其他會員優惠。成為會員後更可獲得免費配送服務，連運費也可省下！但要注意由於疫情關係，指定區域（彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山）上門收派服務將暫時停止。

認住以上「購買正價產品滿HK$999可獲HK$500回贈」標籤！

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更多Nike網店6週年的優惠減價活動將會陸續有來，想緊貼優惠詳情請鎖定網購攻略頻道！

其他條款及細則：

1. 必須於 NIKE.COM 登入帳戶並於結帳時輸入 HK$500折扣優惠編號，方可享受買滿 HK$1,500減 HK$500購物優惠。

2. 每個優惠編號只適用於 NIKE.COM 會員在2020年8月8日10:00至8月31日23:59期間使用。

3. 每個優惠編號只適用於一次性購買指定產品（不包括 Nike 特別版產品、NikeLab 正價產品、Nike 禮品卡、Apple 產品及其他指定產品）的網上購物。

4. 每個符合資格的訂單只會收到 HK$500折扣優惠編號一個。本活動訂單一旦取消或退款，相關的優惠編號將失效。

5. 此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響。

6. 優惠編號只能作一次性使用，如對已購買的產品申請退貨退款，優惠編號並不會重發或重用。

7. 此優惠編號不可與其他優惠編號、或其他促銷活動同時使用。

8. 如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。

9. 如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。

10. 此優惠編號不得作未經授權的分配、收集、出售或轉讓，如有發現任何懷疑濫用優惠編號的訂單交易，NIKE Hong Kong Ltd. 有權取消或拒絕。

11. 本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。

12. 在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

圖片來源：Nike官網

（活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/07）

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