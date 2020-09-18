如何自己剃頭髮？5個男士自家剷髮無失手小貼士 + 無痛修鼻毛方法

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頭髮長得太快？相信這是不少男士的共同煩惱，明明才剛剪完髮一個多月，頭髮又在不知不覺中瞬間生長。而在疫情影響下，很多人對於到髮型屋剪髮更是可免則免，畢竟剪髮過程中需要與髮型師近距離接觸，剪髮工具、毛巾、圍裙更都是與陌生人共用的物品，難免會有疑慮。

一般男士髮型以剷髮為主，通常會把兩側及後側頭髮剷掉，並維持極短長度。然而，頭髮越短需要修剪的次數就越頻密，尤其是當剷青位置開始變長，整個髮型就更不堪入目。與其久不久就到髮型屋剪髮，花錢又花時間，倒不如自已在家動手修剪吧！

其實自己剪髮比想像中簡單許多，毋須太多技巧，而過程分分鐘比到髮型屋剪髮更快。馬上來看看以下五個DIY剷髮小貼士，學會這項技能絕對是終身受用，以後足不出戶都可為自己、家人、小孩修理頭髮！

一）準備所需工具

開始動手前，首先要準備所需工具，包括電動剪髮器、剪刀（如有需要）、梳子、髮夾、鏡子等。

二）善用限位梳

限位梳一般分為3mm、6mm、9mm、12mm，再根據個人喜好來選擇不同長度的限位梳，剷成自己想要的長度，使用2-3個限位梳更可打造出有層次感的髮型。

善用電動修剪器配備的限位梳

三）先把頭髮弄濕

第二步先弄濕頭髮，這樣可以讓剪髮過程更順暢，而不用剷的頭髮也不會變得凌亂。

四）剷髮方向一致

一般自行剷髮時，建議先從兩側開始。注意剷髮時的動作方向必須一致，常用的動作是向上或斜上地推，千萬不要一時向上向下，一時又向左向右，這樣出來的頭髮會變得坑坑窪窪，雜亂無章。

五）修剪頸後毛髮

不要忘記修理頸後的短毛髮，可以利用剃刀把毛髮剃掉，否則從後面看起來會很礙眼，令人感覺不整潔。

不要忘記修剪頸後的短毛髮

你正蠢蠢欲動想要嘗試自己DIY剷髮嗎？那麼在開始前，記得先準備好一部電動剪髮器。目前市面上的電動剪髮器都非常人性化，標榜多用途包括可剃鬚、剪髮，甚至連修鼻毛的款式都有。可是，往往標榜多用途的電動剪髮器售價都不便宜，以下為大家奉上經濟實惠，且集合多功能於一身的電動剪髮器推薦，講究CP值的朋友不妨參考看看！

經濟實惠多功能：Braun百靈牌 All-in-one trimmer MGK3221

【可剃鬚 六合一多用途】

Braun百靈牌的電動修剪器用途可不止理髮而已，它總共配備6個梳頭，包括4個限位梳、1個剃鬚器、1個修耳鼻毛器，一機可以搞定「理髮、剃鬚、修剪鼻毛」三大需求，實用性極高。

Braun百靈牌 六合一多用途電動修剪器

【滿足不同髮型、鬚型需要】

配備了四個不同長度的限位梳，可支援0.5～21mm 的精細微調，搭配不同限位梳還能做出多達13種長度變化，打理出不同風格的髮型和鬚型，並讓造型更加有層次。舉例來說，3～10mm的限位梳用於處理極短髮型及鬍鬚；而現時流行的undercut 髮型則可使用10mm的限位梳來修整；小鬚渣、後腦杓、鬚角頭髮就需要用到1-3mm來精準地修型；而頭頂的髮絲最長，所以可能會用到15mm的限位梳來修短打薄。

配備了四個不同長度的限位梳，滿足不同髮型需要

【修剪鼻毛 保持儀容整潔】

經常因「鼻毛外露」而感到尷尬不堪？百靈牌電動修剪器還附送了耳周、鼻毛專用的刀頭，特別適合定期需要修剪鼻毛的男士們。刀頭是最常見的圓筒型設計，能輕鬆抓取各方向的鼻毛，且不容易傷害到鼻內皮膚，過程中不會引起疼痛感。

【充插電兩用式 全機可清洗】

百靈牌電動修剪器屬於充插電兩用式，最大優勢在於不受埸景限制，不論您是在浴室、睡房或旅行中，都能隨身攜帶隨時使用。而充滿電一次後，便可無線使用長達40分鐘，確保完成剃鬚或理髮整個過程。假若不想等待充電，也可自由切換至插電方式，只要身旁有插座就能立即啟動，不怕中途電力不足。

Braun百靈牌的多用途6in1電動修剪器價錢只需$398，實屬性價比之選，畢竟一款實用的電動修剪器能夠用上好幾年，長久使用下來絕對能省下一大筆到剪髮費用。相反，$398這個價錢大概也只夠到專業的髮型屋「洗、剪、吹」兩次而己吧。

除了頭髮生長速度極快，鼻毛久不久也會跑出來「見人」。試想像您在跟別人對話時，臉上突然跑出一根鼻毛，這情況可會有多尷尬呢？想要保持整潔的儀容，不妨入手專門修剪鼻毛的電動修剪器，小小一部且可無線使用，方便隨身攜帶，隨時應對突如其來的鼻毛！

修剪鼻毛神器：Braun百靈牌 精準耳鼻修剪器 EN10

【精準安全無痛】

圓筒型設計刀面，藉由內部的旋轉結構來清潔鼻毛，不會產生疼痛感和拉扯感。

Braun耳鼻修剪器的刀頭是圓筒型設計，藉由內部的旋轉結構來清潔鼻毛，因此刀面不會直接接觸到鼻內皮膚，不會產生疼痛感和拉扯感，相比起使用小剪刀或鼻毛夾更安全、無痛、有效率。

使用鼻毛夾拔鼻毛會產生拉扯感，甚至乎痛得流眼淚！

【可清洗，方便清潔】

Braun 耳鼻修剪器可用水沖洗，方便清潔。

可用水直接沖洗，方便清潔！

【使用普通電池供電】

附贈 AA 電池，可供修剪 60 分鐘。無線使用，方便隨身攜帶！

如欲購買，可以按以上藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/18）

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