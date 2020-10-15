【Apple優惠】Airpods Pro減價入手好時機 原裝行貨劈價$1588包郵

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蘋果（Apple）自去年年尾推出首款真無線藍牙降噪耳機AirPods Pro後，至今仍是耳機市場上的大熱產品之一。而在剛過去的蘋果發布會上，新登場的 iOS 14 也針對AirPods系列產品作出了大量調整，令其功能變得更強大，打造成iPhone的超強配件，相信未來會有更多用家投入AirPods的懷抱。假若你亦躍躍欲試，《一網打盡》將再度推出AirPods Pro激抵搶購優惠，由官方售價$1,999減至$1,588，立即Mark實以下搶購詳情！

《一網打盡》將再度推出AirPods Pro激抵搶購優惠，由官方售價$1,999減至$1,588。

AirPods Pro變得更強大

Apple最新的iOS 14其中一大重點就是為AirPods系列產品提供了不少全新升級功能，當中包括果迷們引頸以待的「Spatial Audio 空間音訊」及「Automatic Device Switching 自動切換裝置」兩大功能。

空間音訊是指虛擬3D環繞聲音技術，透過偵測用家頭部及裝置的移動，來精巧地調整音場和聲音方向。簡單來說，就是模擬出如戲院般的環繞音效，讓用家在觀賞電影時更能身歷其境。

除了空間音訊，同時還帶來自動切換裝置功能，故名思義就是讓用家可以在登入了同一Apple ID的裝置之間自動切換。舉例來說，假如你正在使用iPad觀看電影，突然卻有來電，那麼耳機便會立即自動與iPhone連接，方便用家接聽電話。

以上兩大全新功能無疑讓AirPods Pro變得更強大，實用性大大提升。即使來年蘋果再度推出新型號，相信不管是功能抑或音質上也與Airpods Pro無太大差別，而經更新後的Airpods Pro對一般用家來說更是綽綽有餘。

AirPods Pro 勁減劈價優惠 入手好時機

Apple Airpods Pro 降噪無線耳機（原裝行貨）

網購平台《一網打盡》為大家推出 AirPods Pro 劈價優惠，型號屬全新原裝行貨AirPods Pro降噪無線耳機，價錢將由 $1,999 減至 $1,588，不但是官方價格的79折，購買時更可享有免運費直送服務。另外，經編輯格價後發現，是次優惠更接近現時市面最低售價（如上圖）。假如想要以更划算的價錢入手正貨AirPods Pro，那麼是次優惠就可別錯過了。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/15）

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