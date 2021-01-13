冬天雙腿怎禦寒? 消委會推薦日本壓力襪褲 保溫美腿 改善靜脈曲張

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近日寒流持續襲港，在冷颼颼的天氣下，女生們為了保暖，亦只好把短裙靴子全部收起，把衣服統統往身上掛。雖然裹成稯子出門確實是比較暖和，但如此一來，整身穿搭不僅顯得臃腫又笨重，更完全失去了時尚感！反觀日韓及歐美的女生，為什麼她們在寒流來襲時仍然可以穿得輕盈又時尚，還可以配搭上當季最時髦的靴子，展露一雙美腿？秘訣很簡單，原來關鍵就在於一條既保暖又顯瘦的發熱襪褲！

冬天的穿搭可是一門學問，在香港又濕又冷的天氣下，其實只要懂得「上寬下窄」的穿搭法則，一樣可以穿得有型又溫暖。「上寬下窄」顧名思義就是上身可穿著寬鬆的毛衣、外套，即使是羽絨外套也不成問題，但下身則要穿上貼身的褲子或高腰的短裙，再配搭長靴、高跟靴子，來平衡上下身的比重，拉長比例，以營造出俐落又顯瘦的視覺效果。

「上寬下窄」的法則可能很多女生都懂，但不少女生往往因為擔心腿粗、擔心寒冷，而不敢露出雙腿，不敢穿上貼身的褲子，但殊不知有時穿得太多太寬鬆，反而容易顯露出粗壯的腿型。之不過，在冷冷的冬天到底如何穿得時尚輕盈而又有保暖效果？不妨向日韓台的女生偷偷師吧！

(facebook@silmwalk)

日本女生向來擅長利用混搭突出個人穿搭特色，即使身上的衣服層次再多，但下身必定少不了一件冬天造型利器——壓力發熱襪褲，黑色的襪褲除了可令雙腿看上去更加修長筆直，分段式的壓力設計更可進一步收緊腿部的贅肉，一方面既顯瘦，另一方面更可擊退水腫問題，一舉兩得。而不少壓力襪褲更會加入了發熱功能，讓女生們在冬天也可秀出長腿，保暖與時尚並重。

(Instagram@masamiiiis)

解構壓力襪原理 美腿外還可改善靜脈曲張？

壓力襪，顧名思義就是可為雙腿施加壓力的襪子，透過向血管施壓，從而讓下肢的靜脈血液能往上回流至心臟，促進腿部血液循環，並減輕下肢靜脈及靜脈瓣膜所承受的壓力。除了可緩解雙腿因長時間站立而出現的疲勞不適，更可改善水腫及靜脈曲張問題。

壓力值越大效果越好？

無論是為了舒緩靜脈曲張，抑或想收緊腿部贅肉，壓力襪也絕非壓力越大就越好，若壓力值選擇不當，壓力過大有機會影響血液循環，而壓力過小則難以達到理想的效果。假如純粹想美腿、改善疲勞問題，建議可選擇10至15mmHg的壓力襪，而假如雙腿已出現明顯的靜脈曲張症狀，則應選擇15至20mmHg的壓力襪。

市面上的壓力襪款式眾多，假如想尋求一款有效的壓力襪，大家不妨參考去年的消委會壓力襪測試，其中只售$169的「SLIMWALK」完勝其餘一眾品牌，獲得最高總分數，屬消委會推薦款式。

SLIMWALK在日本的知名度可算是數一數二，事關它不但受日本一般醫療儀器認可，被認證為有效改善靜脈曲張、促進血液循環的醫療級壓力襪，更備有多種針對不同需求及使用場合而設計的壓力襪可供選擇，是日本女生首選的壓力襪品牌。

適合冬天、有效舒緩疲勞：Slimwalk 美腿保溫壓力襪褲

想在美腿顯瘦的同時為雙腿保溫，Slimwalk的美腿保溫壓力襪褲絕對是首選款式。襪褲採用分段壓力設計，由腳踝的21hPa，到腿腹的16hPa，再到大腿的11hPa，壓力值從腳踝向上逐漸降低，而腹部周圍的收緊壓力則減少約40%，除了可讓下方積聚的血液更易回流至心臟，亦可減少腹部受壓，穿著時更感舒適，同時亦達到提拉的效果，令雙腿呈現纖細修長的視覺效果。

除此之外，這款壓力襪褲的另一特點當然就是發熱功能，物料上不僅採用吸濕發熱的加工設計，腹部四周及腳尖更特地加上了絨毛，穿上後體感溫度立馬增加8度，比單穿牛仔褲更為保暖禦寒。

吸汗快乾，適合運動及日常保健：Slimwalk 專業美腿運動壓力襪

壓力襪除了日常上班可用，有個別款式更特地為運動而設計，具有預防抽筋及減少扭傷的效果。這款運動壓力襪同樣採用三段式壓力設計，壓力值分別為腳踝的21hPa、腿腹的16hPa，以及大腿的11hPa，不但可達到一般壓力襪預防靜脈曲張、促進血液循環的效果，設計上更加入了「W上移設計」及「支撐骨盤設計」，運動時穿上它不僅可穩定腰部、防止抽筋及扭傷，更可收緊大腿肌肉，並令臀部向上提升2.3cm，適合運動之餘亦有提臀美腿的功效。

消委會測試表現最佳：Slimwalk 醫療保健短筒壓力襪

假如雙腿已出現靜脈曲張的症狀，想預防情況惡化，那麼這款醫療級的壓力襪就必定是最佳選擇。這款壓力襪在消委會測試中的表現最佳，同樣採用分段式壓力設計，但壓力值則比以上兩款強上不少，由腳踝的34pHa到腿腹的25hPa，效果可達到醫療級數，可更有效改善腿部浮腫、靜脈曲張，並有效舒緩疲勞及預防抽筋。

除此之外，消委會亦表現壓力襪在經多次洗濯後，其壓力值變化較小，耐用程度比其他款式更為優異，屬於價廉物美之選。

清爽透氣、睡眠適用：Slimwalk 睡眠型美腿壓力襪

Slimwalk亦另有推出睡眠專用的壓力襪款式，其壓力值會比外出款的較低，由下往上分別是分別是腳踝21pHa、腿腹16hPa，大腿11hPa，以及大腿根部的9hPa，因為人在睡眠時心臟和腿部大處在相同高度，即使是較低的壓力值也能發揮到相同的效果。而此外，這款壓力襪更額外加入了刺激腳底的功能，讓用家在睡眠中享受到穴道按摩的感覺，減輕日間疲勞，早上醒來雙腿回復輕盈感覺。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/13)

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