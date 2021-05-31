淘寶年中大型減價活動 618優惠懶人包 必睇紅包/優惠券/集運攻略

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-31 17:30

包羅萬有的淘寶向來是港人掃貨的不二之選，平台的品類豐富、款式繁多自然不在話下，但凡在香港看中的物品，在淘寶上往往僅花一半價錢就能入手。要是懂得看準時機出擊，省回的更絕對不止一半！踏入六月，又到了淘寶年中最大型減價活動「618年中慶典」，今年618活動的優惠力度比以往更大更狂，無論是玩法、福利、紅包的規模，與去年相比都是過之而無不及。想把握如此划算的時機盡情購物嗎？以下立即為大家奉上今年「618年中慶典」活動的優惠玩法。

今年「618年中慶典」將會於5月24日至6月20日期間，分為兩個階段進行。當中除了有減價力度較大的有「5折預售」、「領券優惠」、「跨店滿減」、「超級紅包」，還有各式各樣的優惠碼、商家降價，信用卡支付優惠和集運優惠等等，減價力度可想而之是多麼瘋狂！

要淘得精明，買得划算，首先就要謹記以下的活動時間點：

1. 預售階段：即日起至6月3日

由即日起至5月31日晚上十時正，淘寶將會進行於不同的會場舉行大規模預售，大家可以預早於淘寶官網及手機淘寶App以優惠價預付訂金預留心水貨品，再於6月1日00:00至6月3日23:59:59期間支付尾款，尾款可與其他活動優惠，如店舖優惠券、跨店滿減、品類購物券等合併使用，最後結算的價錢絕對可比標價更低。

除此之外，在於6月1日00:00至6月3日23:59:59期間，淘寶將會於全平台、全時段、全行業、全會場發放滿200減20跨店滿減的購物津貼，無論有否參與預售活動均可領取優惠使用。

2. 品類日：6月4日至6月13日

於6月4日至6月13日期間，淘寶將會為不同類別的產品推出「品類優惠日」。6月4日至6月6日是「樂活日」，主推快消品類；6月7日至6月9日是「風尚日」，主推服飾品類；6月10日至6月12日是「智家日」，主推電子家品類，而6月13日則是「進口日」，主推天貓國際品類。

3. 正式活動預熱期：6月14日至6月15日

臨近正式活動，淘寶將會在6月14日至6月15日舉行活動預熱，期間將會發放「超級紅包獎池加碼」及「驚喜紅包」。

4. 正式活動：6月16日至6月20日

預售過後就是「618年中慶典」的正式活動了！於6月16日至6月20日期間，淘寶將會一連五天推出不同活動優惠，包括商家促銷、跨店滿減、現金紅包、信用卡支付優惠，以及集運紅包等，福利之多，力度之強勁，絕對不輸雙11！

(淘寶)

玩法看似複雜，建議大家可重點關注6月1日至6月3日，以及6月16日至6月20日，皆因這兩段時間會是淘寶全平台優惠最豐富的時段，連同預先領取的紅包及優惠券一併使用，隨時有機會刷出歷史新低價！

「618年中慶典」重點玩法搶先睇：

1.紅包活動

紅包可說是每次大型活動中的重頭戲，「618年中慶典」當然亦不例外。今年的618除了會推出高達 的超級紅包，亦會推行買就返紅包活動及紅包雨活動。

【現金紅包】：在5月29日至6月3號日期間，每位用戶於每日朝10晚10均可 領限量高達¥618的現金紅包，領到的紅包可以與其他優惠疊加使用。

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2. 跨店滿減

今年618的跨店滿減比去年的力度更大！在6月1日至6月3日、6月16日至6月20日期間，用戶但凡於淘寶消費滿¥199即減¥20，天貓滿¥200減¥30，天貓超市滿¥199減¥30產品種類不拘，即使是不同店舖、不同商品，都一樣可以享有滿額即減優惠，同時亦可拆單消費，不設封頂。換言之即是買得越多減得越多，例如購買不同店舖的商品¥1000，只要拆成5單付款，即可節省高達¥100元！

(淘寶)

3. 優惠券活動

假如購物金額不足¥200也同樣可享減免優惠，基本上只要是有參加淘寶618活動的店鋪，活動期間均會設有¥5無門檻的店鋪券，不論訂單金額及產品種類，結帳時一律減¥5。此外於淘寶買指定商品付款滿¥199，即享免費包郵到港，亦可拎取限量高達￥260的優惠券。

(淘寶)

除此之外，於5月29日至6月3日期間， 天貓香港亦會於每日朝十晚十發放限量的跨店滿減優惠券，最高減HK$80；另外亦會於6月1日至6月3日，每日10am發放限量HK$600減HK$300優惠券，每位用戶均可領取。

(淘寶)

4. 618天貓晚會

淘寶於去年雙11首次推出「淘寶電視台」活動，邀請當紅KOL為用戶介紹抵買產品及發放著數優惠，今年618借鑑去年玩法，改為於6月4日、6月16日及6月18日舉行「天貓晚會」，晚會藝人將聯同淘寶主播，在互動遊戲中為用戶派發福利。晚會將會於天貓、淘寶、微博、抖音等平合同步直播。

(網上圖片)

5. 信用卡及電子支付優惠

想慳得更多，記得同時配搭電子支付的優惠使用！香港用戶由即日起至6月3日均可於Alipay領取限量的「信用卡支付免手續費劵」，以0%手續費為訂單結帳，亦可領取限量高達HK$50「信用卡支付優惠劵」。而中銀淘寶World萬事達卡亦可專享淘寶無上限0%手續費支付優惠。

(Facebook@淘寶)

6. 物流津貼

至於物流方面都同樣有津貼！由5月29日至6月3日期間，淘寶將發放7個菜鳥官方物流任務紅包，以及限量的￥49退貨優惠券，換言之可以連郵費都慳都最盡！

除此之外，4PX遞四方（香港）亦將於6月13日正式在官網上線618「開禮盒、拎優惠」活動，用戶可通過註冊/登錄帳號、充值任意金額、支付訂單，積累卡片從而獲得89-95折優惠券和100港幣運費大禮包，且不限領取次數。

【淘寶618活動傳送門】

1.天貓618活動主會場

2.現金紅包活動頁面

「618年中慶典」優惠著數多不勝數，想掃平貨的讀者記得把握時機行動！除了淘寶的優惠外，現時透過《01mall》前往淘寶購物即可額外賺取「01積分」回贈，所累積的有效積分可於獎賞專區內兌換豐富禮品或禮券！（注意首次購物需要先登入01會員帳號）

(活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/31)

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