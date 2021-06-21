淘寶｜網民分享超強收納術！全靠¥48摺疊收納箱 雜物收得整整齊齊

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-21 18:29

香港房屋面積越來越小，但日常生活用品卻越來越多，舉凡是衣物、圖書、零食、玩具、雜貨等等，都在不知不覺中佔據著我們有限的生活空間，這不但令居家環境變得更擁擠，隨意擺放的物品亦增加了日後翻找時的難度。試問一下，每日疲於工作的你，下班回家後看見以下此情此景，還能高興得起來嗎？

（gettyimages）

在現實生活中，不少人都缺乏了收納能力，對於收納的概念特別顯淺，總以為把東西收一收，眼不見為淨就是整齊。最後隨著添置的物品增多，原本看起來整齊的家也變得凌亂，甚至乎出現物品無處收納的尷尬現象。

面對這種情況，你可能會想：多買幾個收納箱，或者直接買個貯物櫃不就解決了嗎？

雖然，收納箱在市場上經已相當普遍，但普遍的收納箱往往沒有想像中耐裝，而且拿取物品時也不太方便，僅適合用來收納一些不常用的閒置物品。而一體成形的貯物櫃就更不用考慮，想必大多數人的家裡都沒有多餘的空間擺放。

那儲物空間不足該怎麼辦好？不如來參考一下其他人的做法吧！

近日就有網民在Facebook上發帖分享自己的收納妙計，該帖主指出一般的膠箱取物並不方便，然而網購「櫃桶」的運費又昂貴，於是乎就從淘寶網上選了一款可以摺疊的收納箱。

從下面照片可見，該帖主買了多個相同尺寸的收納箱，並以堆疊形式組裝，各種物品都分門別類地收納好，看起來相當井然有序。再加上可以側面打開的設計，每次取物時都非常順手，也難怪此帖一出，旋即引來大批網友留言索求淘寶連結。

（Facebook Page@淘寶開心share）

目前市面上的收納商品應有盡有，光是收納箱也有多種不同設計、材質、尺寸的，要從迥異的產品中挑出適合的收納箱不能單靠偶然，就正如是上述網民分享的摺疊式收納箱，到底它有什麼優點？又是否與你的用途相符？馬上來看更詳盡的介紹吧！

★ 網民推薦同款：摺疊式收納箱¥48 起

【兩種開口方式】

網民推介的這款收納箱，有別於普通的抽屜式、箱子式收納箱，它提供兩種兩口方式，用家可以從上方或側面掀開盒蓋，而且開口非常寬廣，故每次拿取物品時都不用翻箱倒櫃，即使是擺放在最內側的物品，都可以不費力地輕鬆拿取。

【多功能收納，分門別類更整齊】

提供四種尺寸規格可選，分別是中號、大號、加大號、特大號。小至玩具、圖書、零食、酒水，大至衣服、棉被等等，統統都可以分門別類地收好。

而特大號的容量更為驚人，能夠裝下五條薄被，對於收納換季衣物和棉被來說就再好不過。因此在購買之前，務必先確認好收納用途以及擺放位置，繼而再選擇箱子尺寸就準沒錯了。

【透明設計，一目暸然】

全透明的箱體設計有助於確認內容物，不用打開即一目暸然，大大節省尋找東西的時間，十分便利。

【夾縫收藏，堆疊使用，合理運用垂直空間】

這款收納箱摺疊後的大小僅有原來的20%，閒置的時候，可以隨便把它放在任何角度、隙縫或床底下，一點也不佔空間。

而摺疊式的設計除了方便貯存，另外還有一大好處，那就是在堆疊後能當作直立式收納櫃使用。畢竟，蝸居收納講究的就要「以佔最小的空間來收納最多的物件」，因此如何發揮智慧、合理運用空間就是關鍵之道。像是是櫃與櫃之間、轉角位等的隙縫，我們可以試著用多個相同尺寸的收納箱來填滿它，由下而上地堆疊起來，便能拓展出新的儲物空間，那即使家裡環境再狹小，也不用再糾結東西沒地方放了。

頂端平坦的檯面方便用來擺放書本、飾品等小型物品，2 - 3個箱子疊起來後可當作床頭櫃使用，毫不突兀。

【密封盒蓋，防塵防潮，強悍承重】

堆疊之後也要考慮箱子的穩定性。這款收納箱勝在承重力極強，不僅採用了加厚材質，盒蓋與底槽還設有加固設計，大大提升其支撐度，即使傾斜也不會倒塌。

另外也能夠承受重物及大量物品的重量，避免箱子因重物壓迫而變形的問題發生，使用起來自然更安心。

與此同時，箱子兩側搭載了扣環，能有效提升密封性，阻隔灰塵、水氣、昆蟲等的入侵，起到防塵防潮防污的保護效果，特別適合用於收納一些怕受潮的物品，例如衣物、書本、電子產品等等。

【滑輪設計，一推就走】

值得一讚的是，這款收納箱的底部設有滑輪，一來方便用家一邊整理物品一邊移動箱子，二來也可按需要隨時調整箱子的擺放位置，平日清潔家裡時也可以隨時移開，十分方便。

正因為加裝了滑輪，所以把它疊放於隙縫處也可作為「移動式層架」使用，每次移動箱子時都非常輕鬆省力，毋須清空內容物即可整組推動。

【多款配色】

不僅有多款尺寸，還有多款配色可選，包括：藍色、橘色、黃色、綠色、白色。這比起一般的塑膠箱更美觀，不同顏色搭配之下更意外地好看。按下圖即可看更多買家真實照片分享：

+ 7 + 7 + 7

市面上的收納商品五花八門，各有千秋，而網民推介的這款收納箱就集多項優點於一身，包括可摺疊、耐裝、易取物、透明設計、可自由堆疊組裝、防塵防潮、附滑輪等等。綜合來看，不論是顏值、實用性、便利性都頗佳，加上價錢比起香港街價更實惠，的而且確值得入手。

如欲購買，可以按此藍色連結或下面「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/21）

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