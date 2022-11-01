網購｜電器幫「雙11購物戰」過萬產品1折起發售　電器低至$11入手

「雙十一」又到了，不少網購平台均推出特價優惠，電器平台「電器幫」也進行「雙11購物戰」，過萬件電器低至1折發售，部分精選產品只需$11，包括暖風機、無線音箱等。買滿指定金額更享高達$1,111折上折優惠，立即看看以下有沒有你的心水貨品。



「雙11購物戰」由11月1日上午起10時至11月14日於「電器幫」網上購物平台舉行，每日推出不同優惠產品，勁減低至$11。留意部分限量產品需輸入優惠碼才能搶購。現登記成為會員，更可獲天仁茗茶及Deliveroo優惠券作迎新獎賞！

每天30件限量閃購 抽濕機Switch遊戲組合5折

「雙11閃購戰」由11月1日起一連6天的前哨戰作正式開端，電器幫每天都會精選30件產品進行限量閃購，另加每日1款閃購產品以低至半價發售！包括大熱產品Switch遊戲主機連瑪利歐賽車遊戲組合套裝、飛利浦健康空氣炸鍋、等均半價優惠，每款限量3件。

按圖看前哨戰（11月1日至6日）精選優惠產品：

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一連5日「$11閃購週」 精選產品減至$11

購物戰重頭戲「$11閃購週」於11月7日起一連5天每日由早上10時開始進行。除每日精選30款產品進行限時勁減外，再另加每日5款人氣產品，以$11超低價發售，每款限量5件。包括暖風機原價$298、迷你蛋糕機原價$398、無線音箱原價$269等，均勁減至$11，只需要輸入指定優惠碼，便可即時搶購！

按圖看$11優惠貨品及其他精選優惠產品（11月7日至11月11日）：

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季後戰 把握最後3日

就算錯過了前哨戰、閃購戰的優惠，11月12日起的3天季後戰，仍可把握機會，盡情購物，優惠產品亦天天不同，每款限量10件。包括Fitbit INSPIRE 2智能手錶$679、DELONGHI直立式陶瓷暖風機$959和OSIM uJolly 2反斗V手$2,111，減逾$1169！

按圖看季後戰（11月12日至14日）優惠產品：

全店過萬電器低至1折發售 購滿金額再享折上折

購物戰期間，電器幫精選過萬件優惠產品，以低至1折發售，包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦產品、美容及個人護理產品、母嬰產品等。除了以上優惠，還可配合總值$1,111折上折優惠券一同使用，顧客只需要買滿指定金額貨品，再輸入優惠碼，即可享折上折優惠*，買得愈多，慳得愈多！

按圖折上折優惠詳情：

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雙重迎新優惠 送天仁茗茶及Deliveroo優惠券

雙11優惠期間，登記成為電器幫會員，電器幫即賞你總值$200戶戶送Deliveroo優惠券。此外，首1,111新登記而電話號碼中有「11」的會員，即可額外獲賞天仁茗茶$25電子現金券。數量有限，送完即此。

買滿$400免運費

電器幫除了為客戶安排送貨服務外，購滿$400更可享免運費優惠。顧客可選擇送貨上門，或於全港超過250間OK便利店或超過1500個自提點自取。此外，使用送貨上門服務，更可自選送貨日期，最快可選翌日送貨，夠晒方便！

*每次購物只限使用一個優惠碼。名額有限，先用先得。受條款及細則約束，詳情請參閱網站。

電器幫

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