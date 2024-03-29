減手臂｜網友實測2週視覺-5公斤！5動作每日做4分鐘告別掰掰肉

2週瘦手臂運動看這裡！手臂可以說是最容易囤積脂肪的部位之一，今天就帶大家認識一下日本破千萬瀏覽的「瘦手臂運動」。



由人氣運動Youtuber momomi精挑細選多組動作，只要跟著健身菜單練起來，每天4分鐘就能告別蝴蝶袖，超實用的瘦手臂運動快學！

5個瘦手臂運動，日網破千萬收看！（點擊放大瀏覽）▼▼

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5個瘦手臂運動

1. 手臂畫圈

首先，第一套動作「手臂畫圈」，先將手臂平舉180度至身體兩側，手掌心向下，開始小幅度向後畫圈，記得過程中手臂和肩膀要盡量打直，維持固定轉速，並以手臂為發力核心去帶動畫圈，重複30秒後，再往前畫圈。

2. 反手後拍

接下來這個動作真的超酸，但是對於雕塑手臂線條特別有效。先將手臂向後伸，接著將手肘彎曲抬高至肩膀同高，手指併攏、掌心向上，並使用上手臂用力將手肘往上抬，重複反手後拍動作30秒，接著相同姿勢，但讓手掌心相對，快速互拍重複30秒即完成。相同姿勢掌心相對，上手臂用力同時掌心快速互拍，重複30秒。

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3. 手臂平舉上下擺動

第三個動作，也是將手臂平舉180度至身體兩側，透過手臂中間來發力，向上將手臂抬起，再回到起始位置，這樣上下緩緩地擺動，擺動30秒後即可休息。

4. 手臂頂天伸展

第四套動作「手臂頂天伸展」，雙手握緊向天花板方向伸直後貼兩側耳朵，手肘過頭往後彎曲，再往下放，並重複動作30秒。

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5. W字伸展

最後一個動作也經常出現在瘦手臂運動菜單裡，先將雙手手肘彎曲90度後，往兩側打開與肩同高，呈現一個W字形，接著往上伸展後回到起始位置，重複30秒，記得要以手臂發力，而不是手腕唷~

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】