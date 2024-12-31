每月花錢買保養品繳粉紅稅？女網友共鳴　近期掀起微電流面膜保養

隨著時代與技術變遷，女性對於美的追求，尤其是臉部保養越來越年輕化、願意投資大筆時間與金錢成本，為了打造完美無瑕的肌膚，不僅做足日常清潔、臉部保養，甚至還會選擇施作醫美療程，促使醫美產業逐漸興盛，市面上標榜高效保養品也不斷推陳出新。



從網絡上也可以觀察到許多小資女為了變美，每個月也會適時投資自己，例如一名台灣網友曾在Facebook投稿，女生做美甲以每平方公分換算，實際上是台北市平均房價足足2.3倍，美甲可謂「寸甲寸金」，讓其他人驚呼「女生的錢很好賺」、「做指甲真的好貴」；還有台灣PTT網民發現，髮廊染燙護隨便加起來都要一千元起跳，半年1次、一年花費就破萬，讓不少女網友也有感而發，

「真的很燒錢…但整理完頭髮整個人真的不一樣」

「天啊真的很貴欸，我只能接受一年一次大整理」



近日Threads上也出現臉部保養熱議話題，有男網友透露自己搞不懂女生為何要花那麼多錢買保養品，還有另名網友表示，購買高價專櫃保養品結果使用下來很無感，非專櫃品牌反而比較有用。《網路溫度計DailyView》針對此現象，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出女性網友對於臉部保養常見困擾、熱議話題，以及在社群上受到高度關注的產品，趕快跟著小編一起來看看吧！

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男生不懂女生花錢買保養品！她曝：整張臉幾萬跑不掉

一名台灣網友日前在Threads上好奇發問，表示自己不知道女生為何要花那麼多錢買保養品，「我一罐凡士林乳液擦全身解決，才600塊（折合約150港元）有找還可以用超久」，該則貼文不僅掀起近20萬人次瀏覽，脆友也紛紛留言，

「精緻女生都是用錢跟自律堆疊出來的」

「沒保養好化妝也不會好看，所以這錢就是必須花」

「所以才會有人說漂亮的女生通常不會太窮，因為要保養好很貴」

「太多漂亮女生了...超級容貌焦慮...甚至最近想去打醫美...每個月準時做臉+皮秒」

「醫美、保養品、化妝品加一加整張臉幾十萬跑不掉」



還有女網友曬出個人開銷，光是百貨公司週年慶保養品花費已經飆破5000元。

也有人出面提醒，保養品不能隨便亂用，

「保養品公司職員路過，真心建議不要」

「皮膚膚況本來大家就不太一樣，你可以不代表別人可以」

「我是男生，但我保養才不是一罐乳液擦全身好嗎」

「男生，但都化妝水+精華液+面膜...」

「下輩子你當當看女生說不定就會懂保養的重要性了」



此外，另一名網友也在Threads上表示，「不覺得某些專櫃保養超貴但擦了其實很無感，有些非專櫃的反而還比較有用」，許多脆友對此分享，

「我也是！踩雷好多無感又好貴的保養品都用不完」

「專櫃其實就是品牌大而已，不一定適合每一種膚質」

「真的欸小時候根本買不起專櫃皮膚還比現在好」

「之前用某專櫃用到酒槽發作，去看皮膚科醫生說那牌子千萬別再碰」

「我之前曾經在保養品上一次花一、二萬，結果沒用，痘痘狂長，長到容貌焦慮了」

「要找適合自己的吧！最好還要能省時省力的...（光找到自己合適的就超累，要是使用起來還很花時間真的很煩）」



「女性臉部保養」熱門話題有哪些？面膜、時間、步驟都上榜

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「女性臉部保養」近一年熱門關鍵字，可以看到肌膚、保養品、品牌、成分、質地、時間、功效、效果、配方、玻尿酸、蛋白、膚質、膚況、需求、細紋、毛孔、粉刺、角質、皮膚、彈性、光澤、自信、面膜、精華、醫生、技術、步驟等。

「女性臉部保養」近一年熱門關鍵字（網路溫度計提供）

針對女性臉部肌膚保養議題，除了考量醫美療程需要花費大把鈔票，也有許多人認為「日常保養比醫美更為重要」，因此大多選擇購買保養品進行日常護理。在挑選臉部保養品時，網友則會注重品牌類別、成分質地、保養時間、功效效果等，常見的配方包含玻尿酸、膠原蛋白。

另外，針對不同膚質和膚況，每位女性也會有不同需求，例如眼周細紋、毛孔粗大、油痘粉刺、老廢角質、肌膚暗沉等，希望能恢復皮膚彈性光澤，找回美麗自信。

值得一提的是，面膜品項是女性愛用的臉部保養品，面膜的精華液可以幫助快速滋潤肌膚，更是面膜的價值所在，台灣網友在Facebook、Dcard等社群平台分享，

「很多女生平時都有用面膜的習慣」

「我覺得面膜急救蠻好用的」

「邊泡湯邊敷面膜真的好享受」



醫生推薦、專利技術也獲得眾多網友青睞。

台灣皮膚科專科醫生邱品齊曾分享，

「肌膚保養應該要在成分吸收與皮膚安全之間取得平衡，像是去角質雖然可以促進成分吸收，但稍有不慎就可能造成皮膚傷害敏感。面膜也可以促進成分吸收，但配方單純溫和才不會造成皮膚刺激與過敏。目前微電流促滲技術應用在面膜上是個新的開端，後續也有機會應用在醫療器材敷料或藥品貼布等面向，具有相當高的發展潛力，值得後續追蹤」



有些女性消費者居家保養相對無感便尋求專業醫美解決，或是因為擁有毛孔粗大、油痘粉刺、肌膚暗沉等多重肌膚問題，針對不同狀況需要購買瓶瓶罐罐的保養品，尤其秋冬季節來臨，臉部肌膚更容易發生乾燥缺水、脫屑乾癢、眼周細紋出現等情況，保濕功課必須做足，不少人認為花費成本過高、保養步驟過於繁瑣，希望能尋求更簡單、有效的保養解法。

廣受好評「保養黑科技」曝光！網讚：試用不小心就入坑

由此可知，砸錢購買許多瓶瓶罐罐的保養品，步驟繁瑣加上擦了卻無感，已經是現代許多人購買保養品的共通問題，其中女性網友大多透露自身有敷面膜的習慣，希望能夠藉此提升臉部保濕、鎮靜舒緩肌膚，尤其「AKIMIA微電流面膜」因本身獨家專利微電流技術，幫助達到類醫美的滲透、導入功效，受到網絡熱烈推薦。

AKIMIA微電流面膜（IG@akimia_official）

AKIMIA微電流面膜（IG@akimia_official）

在Threads貼文有許多網友分享AKIMIA面膜使用心得，直呼是社群上最火紅的新型態黑科技保養品牌，

「推薦AKIMIA的面膜欸，敷完兩三天皮膚都很水」

「我都用AKIMIA日夜光感超有感，很像水晶透亮」

「專櫃只要掛上抗老都貴到買不下去，最近用這個抗痕面膜覺得不錯價格也可以」

「臉太乾或是隔天需要膚況好、臉ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ（編按：彈滑）就是敷它」

「推AKIMIA的面膜！敷上去有一點很微微麻麻的超酷，不是刺激的那種感覺～重點是很服貼又有感，我最近愛死」



事實上，AKIMIA為台灣首個實現「微電保養」的功效型護膚品牌，主打「微電流面膜滲透科技」為核心，獨創將極輕薄印刷電池至面膜紙上，不需額外儀器輔助，接觸精華液後隨即產生微電流，讓精華液成分深度注入肌底，打開緊緻肌膚通道，幫每位女性顧好微生態、物理、化學及抵抗力肌本屏障，促進肌膚自我修護能力、提升有效成分吸收力。

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AKIMIA微電流面膜以最簡單的保養程序、最有感的持久功效、最深入的居家保養，讓每位女性不再需要瓶瓶罐罐、擦完無感的保養品，也省去每次去醫美所需的成本，從根本解決肌膚長久問題，不斷為流動的肌膚進行有效保養，降低保養所需時間、維持每日保養效果之餘，更是打破時間迷思、突破居家保養極限，透過微電保養，讓肌膚美得更久。

其中台灣美妝網紅安安強力推薦有醫美術後保養或是肌膚敏感者使用AKIMIA「東加海星藻」微電流面膜，直呼是補水神器，「它的保濕程度超越玻尿酸，透過微電流技術導入，可以長效保濕，而且醫美術後也可以使用，完全是介於醫美跟居家保養中間的黑科技平替！」

IG擁有6.6萬名粉絲追蹤的網紅Kai則在貼文中分享「當女生有多辛苦」，從醫美、保養、化妝，甚至到身體肌膚、指甲都要注意，耗費許多金錢與時間成本。因此Kai也推薦最簡單、最有感、最深入的AKIMIA微電流面膜，除了是介於醫美和一般保養中間的養護神器，沒有酒精、香精、塑化劑，敏感肌、孕婦使用也不成問題，

「透過面膜就可以達到專業美容等級的保養，省錢！！面膜可以一邊保養一邊做事，旅行攜帶也方便，省時又省力！！」



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台灣網友對於AKIMIA微電流面膜也給予高度好評，

「A家的水準都不錯，買過很多系列，創辦人有相關背景就是不一樣」

「必須要推這間面膜，敷上去包覆感很好材質也很親膚，敷完上妝都很貼」

「之前是優惠有領過AKIMIA的試用包，不小心就入坑，現在是我的新歡」

「東加海星藻保濕、高加索莓果亮白、光修護保濕，修護是敏感肌日常必備」

「目前為止我覺得體驗是不錯的，敷完的保水感比一般面膜持久，整體膚況有好一些，泛紅範圍有減少變淡，也實驗過妝前敷保濕款，上妝沒問題不會起屑」

「仔細研究了下發現面膜上的印花竟然是電池，這樣的設計可以釋放微電流，打開皮膚的通道讓水分更容易滲透到底層」

「AKIMIA已成為我日常保養、急救的好法寶，面膜的本身透過『微電流保養技術』，將具有微型能量的圖案轉印至面膜上，當精華液潤濕面膜布後無需額外儀器輔助，面膜表面即產生微小電流，帶動精華液能夠深度的吸收進肌膚，使用後超有感」



台灣皮膚科專科醫生邱品齊也表示，

「AKIMIA利用電極印刷法讓面膜只要加水，就可以產生微電流促進成分吸收，是相當具有創新想法的技術革新。不需插電也不需裝電池，更不用擔心機器故障，就可以獲得微電流以促進保養成分滲透。」



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月10日至2024年10月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網絡社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『女性臉部保養』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網絡上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】