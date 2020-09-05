即使因為新冠肺炎疫情關係需要戴口罩，但卻依然無阻女生的愛美之心。在炎熱的夏天，要做到戴著口罩底妝也不會脫妝，底妝的持久力就是一大考驗，除了粉底液之外，方便又快捷的BB Cushion氣墊粉餅更是懶人的不二之選。

想要入手一款適合夏天使用的BB Cushion，就千萬不要錯過以下的排行榜了！(stylevana_sv@IG)

很多人會害怕氣墊粉底粘膩容易脫妝，其實很多品牌都推出了專為夏日而設的控油的輕薄版本，至於要選哪個品牌又不會「中伏」 ?新浪時尚網根據新聞媒體、微博等網絡平台，找出了超過200款熱門的氣墊粉餅，並綜合了實測效果、使用者意見、網絡熱度和受關注度等等排列出了前10名，想要入手一款適合夏天使用的氣墊粉餅，就千萬不要錯過以下的排行榜了！

【第10名】 CNP Propolis Ampoule 蜂膠能量安瓶遮瑕氣墊粉餅 SPF50+ PA+++ (HK$260 )

這個氣墊粉餅可以說是同時具有美妝和保養的功能，因為氣墊裡含有一整瓶的蜂膠精華液，化妝的同時就可以護理皮膚，減少彩妝對皮膚的傷害。不少使用者表示每次用這個氣墊粉餅卸妝後皮膚依然保持水潤，也不會有粉刺增生的問題。

CNP氣墊粉餅含有一整瓶的蜂膠精華液，化妝同時護膚，減少彩妝對皮膚的傷害。（cnpcosmetics@IG）

【第9名 】Shiseido Synchro Skin感肌同步亮澤氣墊粉餅 SPF23 (HK$390)

Shiseido這款氣墊粉餅最大的特色，就是有「智能感應」可根據皮膚狀態而自動調節，讓底妝能夠更加貼服。根據實測顯示，這款氣墊的滋潤度和保濕力都很不錯，上臉很水潤，上妝一段時間後也不會感到乾澀，而且遮瑕效果也很出色，痘印都能完美遮蓋。

Shiseido的氣墊粉餅主打能「智能感應」皮膚狀態而自動調節，讓底妝能夠更加貼服。（Shiseido）

【第8名】 Sisley Phyto-Blanc 抗污染美白氣墊粉底 SPF30/PA+++ (HK$800)

這款美白氣墊粉餅是Sisley唯一一款氣墊底妝產品，粉底裡加入了多種美白複合物和植物萃取成分，上妝同時還有美白功效，而且皮膚帶妝一整天也可以保持水潤，另外還有對抗空氣中的污染物、懸浮粒子等傷害，化妝同時護膚，即使每天使用也不會對皮膚造成負擔。這款氣墊粉餅的妝感帶有淡淡的光澤，皮膚像從內而外透光，喜歡韓國水光肌妝感的女生就不能錯過了。

Sisley美白氣墊粉餅上妝同時還可以美白，而且皮膚帶妝一整天也可以保持水潤透亮。（Sisley）

「2020年最受歡迎氣墊粉餅」排名Top7：(按圖看更多)