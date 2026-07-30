綾瀨遙保持童顏好身材4招瘦身秘訣　靠吃「蒟蒻」減肥7kg不再復胖

日本知名女星綾瀨遙，自出道以來擁有著自然散發的親和力，與天生自帶呆萌感的形象，深受許多粉絲喜愛。



曾出演多部電影和日劇的綾瀨遙，像是《在世界的中心呼喊愛情》、《小螢的青春》、《八重之櫻》、《前男友的遺書》與近期的新型態喜劇《孤獨死又怎樣》，不僅每次播出後都迎來高收視率，劇中精湛演技也大受好評。

今年正式邁入41歲綾瀨遙，吹彈可破的肌膚與完美身形體態，讓人不禁好奇她怎麼保養。但其實剛出道時的綾瀨遙，也曾一度因壓力太大而體重飆升，後來靠著節食與運動搭配之下，才成功瘦回理想體重。想知道綾瀨遙長久以來不復胖方法嗎？一起從以下 4 招瘦身貼士，打造令人稱羨好比例。

41歲綾瀨遙依舊童顏兼具好身材，4招瘦身秘訣不再復胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

綾瀨遙童顏好身材4招瘦身秘訣（harukanoisekai_official@IG；01製圖）

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1. 飲食控制

綾瀨遙曾經在出道時靠著吃「蒟蒻」，一個月內快速瘦 7kg，主要是將蒟蒻代替白飯，由於熱量低又容易有飽足感，使減肥時期吃太多又不會因挨餓而難熬。另外早餐也會搭配豆漿，午晚餐則會吃燙青菜和雞胸肉，不僅兼顧蛋白質攝取，一天熱量也會控制在800~1000 卡以內。

2. 早晨伸展

綾瀨遙曾表示每天起床後會先喝一杯水，可以促進腸胃腸胃蠕動還能清除宿便，並搭配一些簡單的伸展，讓身體慢慢的開機，是一種早晨必備的生活儀式感，讓一整天心情保持愉快。

3. 固定運動

一直是許多人心中羨慕理想身材的綾瀨遙，每天都會固定運動至少 40 分鐘，從皮拉提斯（普拉提）、重訓、跑步、游泳等養成日常習慣，再忙也一定會抽空運動。盡量努力做到卡路里消耗幫助瘦身，這也成為她後來不復胖，又可維持良好體態的秘訣。

4. 每天喝足水量

綾瀨遙分享過一天喝高達 3000cc 的水量，喝水能增加身體的新陳代謝之外，對皮膚保水度也是相當加分，想養出澎潤且充滿水感的肌膚千萬別錯過。

跟著女星瘦身法打造理想身材

以上整理綾瀨遙曾經的瘦身心法，加上後續的體態維持方式，大家也已經筆記下來嗎？除了控制飲食外，保持運動同時雕塑身型，輕鬆展現好身材。

同場加映：45歲凍齡女神高圓圓狀態極佳 6個瘦身秘訣關鍵在「自製排毒水」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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