妮歌潔曼保持好身材秘訣：靠80/20飲食法及多元運動「優雅老去」

59歲影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）兼具美貌與演技，儘管隨著時間流逝，盛世美顏不再，但幾年前她在個人IG分享為雜誌拍攝的一系列火辣照片，大方秀出結實腹肌和二頭肌，也讓人好奇她的養生健康之道。



妮歌潔曼曾受訪說，自己在飲食上一直維持著80/20法則，在日常80％的時間裡吃有營養的食物，20％時間放縱你對食物的渴望。

我不太喜歡被限制，大部分時間堅持80％，有時候會下降到70％。

不刻意苛求吃得健康，充滿人性化的飲食法也讓自己有喘息空間。

妮歌潔曼公開維持神級身段秘訣👇👇👇

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出身澳洲的她，除了大量攝取蔬果、全穀類，也偏好吞拿魚、三文魚、蝦子等海鮮，來替代油脂含量高的紅肉，藉此補充好的蛋白質，卻不會增加過多脂肪；烹調方式則避免高溫油炸，以清爽為主。

妮歌潔曼同時奉行「少量多餐」原則，一天甚至會吃5餐，藉以養成不暴飲暴食的好習慣。雖然她盡量避免澱粉攝取，但20％的時間還是不忌口，舉凡炸物、人工食品、糖類一概不拒，也曾透露自己放縱時最愛松露Pizza。

不過維持好身材與活力，運動仍是關鍵。妮歌潔曼出生在熱愛馬拉松的家庭，從小跟著家人慢跑，大家還會一起報名半馬比賽。直到現在，她仍維持每週慢跑3次、每天游泳30分鐘的運動習慣，有時也做瑜伽、踩單車，「無論我在世界上的任何地方都能做的事情。」

當然，運動久了都會有惰性，影后也不例外，妮歌潔曼透露自己的秘訣是「多樣性」，

如果一輩子只能早起每天早上醒來並跑10公里，一個禮拜後你就感到無聊了，並開始持續按下貪睡鬧鐘。

所以她嘗試將跑步與瑜伽、健身單車等其他運動間隔實行，甚至只是和老公、小孩一起去散步，都能讓自己維持動力。「與家人出去玩，玩得開心最重要，不要把減肥太當真，讓健康、健身和營養成為你生活的一部分。」

荷里活從來不缺青春臉孔與鮮肉，但59歲的妮歌潔曼專注在自己身上，持續推出新作。她曾說：

忘記過去，你永遠無法預測未來會怎樣，活在當下。

如今她甩開年華老去憂慮，肌肉炸裂照驚艷各界，以力與美呈現另一種「優雅老去」。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】