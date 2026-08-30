不老女神李若彤身材纖細緊緻　營養博士制定5日食譜　瘦身不挨餓

60歲的演藝圈的不老女神，李若彤絕對是其一！年過半百、卻擁有結實腹肌和完美線條，身材甚至比當年拍小龍女還要精實纖細！



常在小紅書分享運動瘦身心得的她，先前也公開了營養學博士為她設計的減肥食譜，李若彤說：「吃飽吃好、根本不用管住嘴！」快往下滑看姑姑都怎麼吃！

60歲不老女神李若彤仍擁有完美身材，公開5日瘦身食譜，不挨餓不節食也能瘦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

不老女神李若彤5日瘦身食譜（李若彤@小紅書；01製圖）

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李若彤公開瘦身食譜！由營養博士專門設計

減肥不外乎「管住嘴、邁開腿」，60歲的李若彤，就是這句話的最好證明！60歲的她體態比26歲還狂！纖細、苗條、緊實，還有川字腹肌！李若彤自己也說：「如果問我最想回到多少歲？答案是60歲！我喜歡現在的自己，不糾結、不害羞、不懼怕，開得起玩笑，也經得起謠言，開開心心工作，認認真真生活，我喜歡自己的臉、喜歡自己的身材、更喜歡現在自己看待世界的方式！」

她在小紅書開啟「14天挑戰好身材」企劃，除了運動、也分享了北京大學營養博士張召鋒為她規畫的瘦身食譜，李若彤說：

吃下來的感受是，根本不需要「管住嘴」！不僅能吃飽、還能吃好！有減脂效果之外，還能抗炎、提升免疫力！

李若彤瘦身食譜：早餐

這份食譜不僅能有效減脂，也能改善由壓力、不當飲食、不良生活作息引起身體裏的慢性炎症，李若彤分享早餐的菜單有：半根水煮玉米、無糖乳酪、水煮蛋，李若彤說：「我喜歡在乳酪裏放一些自己磨的黑芝麻粉和黑豆粉，味道非常地配！製作這頓早餐不用15分鐘。」

在早餐和中餐之間，她還會吃一次25g的原味堅果當加餐，攝取好油脂也是健康瘦身和養顏美容重要的一環。

李若彤瘦身食譜：中餐

上午做完日常運動後，到中餐時間，李若彤分享午餐的菜單有：紅豆飯、川燙娃娃菜、炒青椒和煎雞肉，她傳授減脂小tips：「雞肉可以選雞胸肉，如果是雞腿肉要記得去皮，煎肉時只能用少量橄欖油，不要直接倒入鍋中，而是少許淋在雞肉上，把生肉和油拌勻再下鍋，就不怕沾鍋。」

她強調什麼調味料都不要放，要開始慢慢習慣食物的原味，下午她還會吃一顆富含維他命C的奇異果當加餐，一點都不會餓到！

李若彤瘦身食譜：晚餐

晚餐的菜單其實也差不多，內容物有：半根水煮玉米、燙青菜、雞胸肉、木耳，把雞肉煎過後放木耳一起炒，如果真的不習慣沒味道，可以灑一丁點鹽巴，李若彤說這份食譜優點在於真的非常簡單，而且食材好取得，而且一日午餐根本不會覺得餓！

完整五日減脂食譜

Day 1

①早餐：全麥麵包100g、堅果醬、無糖乳酪100ml、水煮蛋

加餐：堅果25g

②午餐：藜麥糙米飯（藜麥20g，糙米30g）、萵筍牛肉（萵筍80g，牛肉60g）、羽衣甘藍炒蛋

加餐：覆盆子200g

③晚餐：黑米飯1碗、煎三文魚120g、清炒菠菜200g



Day 2

①早餐：玉米小米粥100g、脱脂牛奶100ml、羽衣甘藍炒蛋

加餐：堅果25g

②午餐：二米飯（小米15g，大米30g）、芹菜炒牛肉（牛肉60g，芹菜80g）、清炒小白菜（100g）

加餐：聖女番茄200g

③晚餐：二米飯1碗、青椒炒蝦150g、清炒小白菜100g



Day 3

①早餐：蒸番薯半個、脱脂牛奶100ml、鷹嘴豆20g、水煮蛋

加餐：堅果25g

②午餐：黑米燕麥米雜糧飯、番茄燉牛肉（番茄90g，牛肉60g）、香草芹菜炒蛋

加餐：蔬果汁（聖女番茄、香蕉、牛油果、羽衣甘藍、黃瓜、膠原蛋白、無糖椰子汁）

③晚餐：燕麥米飯1碗、煎三文魚120g、清炒白菜100g



Day 4

①早餐：水煮玉米半個、無糖乳酪100ml、水煮蛋

加餐：堅果25g

②午餐：紅豆飯（糙米30g，紅豆10g）、青椒炒雞肉（青椒60g，去皮雞肉80g）、燙娃娃菜100g

加餐：奇異果200g

③晚餐：水煮玉米半個、木耳炒雞肉（雞肉150g、木耳60g）、清炒小白菜200g



Day 5

①早餐：紅豆燕麥粥100g、無糖乳酪100ml、香草芹菜炒蛋

加餐：堅果25g

②午餐：燕麥米飯（燕麥20g，大米20g）、清蒸鱸魚（鱸魚80g，橄欖油10g）、清炒菠菜100g

加餐：奇異果200g

③晚餐：紅豆大米飯1碗、青椒牛肉120g、清炒菜心100g



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】