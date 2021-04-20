SOGO感謝祭2021｜Armani、IPSA 6折　精選抵買皇牌美妝套裝

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-20 18:30

SOGO感謝祭2021｜崇光百貨SOGO感謝祭2021（又稱SOGO Thankful Week2021）開鑼，率先於4月21日至4月26日舉行VIP預購日，不是VIP的女生也別失望，部分產品亦於SOGO網上商店同步發售。SOGO感謝祭Part I將於5月7日至5月16日，Part II則由5月17日至23日，期間優惠不斷更新，售完即止。筆者精選了各大品牌抵買的皇牌美妝套裝清單，女生們是時候鎖定目標。

一到SOGO感謝祭2021，眾多專櫃美妝品牌一同減價，是入手愛用皇牌產品、或試新品的好時機。以下精選的抵買皇牌美妝套裝清單，包括Kiehl’s金盞花護膚系列，是詢問度極高的皇牌產品，萃取金盞花的天然成分，具保濕及鎮靜作用，是轉季護膚的好選擇。屢次入圍日本@cosme 10大化妝水排行榜的IPSA生肌水，又有「流金水」之稱，曾奪排行榜第2位。Giorgio Armani經典電光藍氣墊粉底也有減價，難得的是，套裝包含新品保濕淨膚水。

▼▼▼【按圖看】SOGO感謝祭精選抵買皇牌美妝套裝，統統都是話題產品，留意優惠期及所屬分店▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映：【按下圖看】日本@Cosme基礎保養類「部門賞」：潔臉產品、化妝水、卸妝的3甲榜單，IPSA的生肌水源素（又稱流金水）雙料當選（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼按圖看LDK實測12款抗皺精華霜結果，Sofina性價比高，哪品牌與Pola同奪A+級別？價錢平4成可謂平價替代版（延伸閱讀）▼▼▼