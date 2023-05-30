擊退背部痘痘｜5款神器 居家美背必備 回復嫩滑美背

炎炎夏日即將來臨， 要準備換上舒爽露膚設計的服飾，由其是到海邊出遊時，露背上衣或露背裙裝可以展現出滿滿的時尚氣質感～但背脊生晒粒粒又多印，著起露背衫唔夠靚之餘，仲會搞到無哂自信，明明平日清潔做足，點解都仲會生痘痘呢？小編就為你分折背部暗瘡成因，同時提供改善方法，還原亮白美背，夏日身上每吋肌膚都可以隨時隨地保持最嫩滑透亮的狀態啦！



背部暗瘡成因有好多種？

背部暗瘡也稱為背部痤瘡，是一種常見的皮膚問題。主要成因是在汗水及油脂分泌較為旺盛時，而肌膚長期處於難以透氣的情況下，令毛囊堵塞導致發炎而形成背部暗瘡，所以在悶熱的天氣時就較易誘發。同時原因也包括：

1. 毛囊堵塞：當皮脂腺過度分泌油脂而造成毛囊堵塞時，細菌容易滋生並感染，引起粉刺、黑頭及暗瘡的形成。

2. 生活習慣：日常生活習慣不佳，如休息不足、飲食較油膩，肌膚的油脂分泌亦會隨之增加，令暗瘡更易滋生。

3. 情緒壓力：都市人的情緒及壓力，長期會易導致身體系統功能紊亂，讓荷爾蒙及內分泌失調，容易引起壓力暗瘡問題。

4.汗水和油脂：夏天會讓油脂分泌增多，而汗水中含有鹽份，它們依附於皮膚上若不及時清潔，便會增長汗水在皮膚停留時間，繼而堆積在毛囊的開口，阻塞毛囊而誘發暗瘡。

解決背部暗瘡問題，可以考慮從內到外入手：

注意飲食：飲食健康，減少高脂肪和高糖食物的攝入，對改善背部暗瘡有一定幫助。

適當運動：適當的運動可以促進新陳代謝，幫助身體排出多餘的油脂和毒素，有助於預防背部暗瘡。

使用治療產品：可以使用含有水楊酸、苯甲酸等成分的治療產品，有助於減少毛囊堵塞和細菌感染。

清潔護理：日常使用溫和的清潔背部，定期去角質預防毛囊堵塞和細菌感染，並為皮膚保濕維持細滑。

去角質、除痘、亮白 小編大推3款必備背部護理產品

1. 小林製薬 KOBAYASHI - 背部除痘噴霧

小林製薬 KOBAYASHI - 背部除痘噴霧 100ml

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3. Plu - 深層瑩亮身體磨砂鹽

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