5樣高卡食物的急救藥！打完邊爐食西柚、公仔麵配番茄仔燒脂排毒

管住嘴一直是減肥人生中最大的難題！就算不想亂吃，姊妹聚會總少不了下午茶、甜點，雖然吃得開心內心卻充滿罪惡，擔心體重不受控！



偶爾破戒吃了高熱量食物，到底該怎麼補救呢？除了隔天的輕斷食，還有其他方法嗎？這次就來分享高熱量食物的「後悔藥」！在暴飲暴食後，能減少一些傷害！值得收藏分享~

5樣高熱量食物的後悔藥，偶爾還是可以放縱一下啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 燒烤→火龍果

燒烤高熱量高鈉，尤其烤製過程中會產生丙烯醯胺、PAHs、Has等有害物質，而火龍果豐富的水溶性纖維，有助於將體內脂肪和毒素排出，加上植物性蛋白質，能幫助排除體內的重金屬，飯後半小時吃火龍果，能減少油脂吸收、延緩血糖上升，而且火龍果100g熱量也不到60大卡，可說是減肥人生最好的高熱量食物後悔藥。

2. 油炸物→山楂

炸雞、薯條、鹽酥雞等美食，不僅熱量超標，還會讓血糖血脂快速升高，是減肥中難以抗拒的大敵！吃完油炸物喝杯山楂水，可以快速消除油膩，山楂中含有的脂肪酶、黃酮類物質能幫助降低血脂、分解脂肪，還能降血壓，在中醫方面山楂有消積化滯的功效，能活絡血液循環，是漢方消脂茶中最常見的藥材。

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3. 麻辣火鍋→西柚

許多人都抗拒不了麻辣火鍋的香、麻、辣！但過多的油脂容易在血管和器官堆積，造成體重與健康上的傷害。吃完麻辣鍋可以吃顆西柚（葡萄柚）解膩，富含膳食纖維能幫助消化代謝，同時能幫助降低胰島素，減少熱量吸收和脂肪堆積，柚皮苷還能控制食慾、豐富的鉀還能排鈉消水腫，是火鍋大餐後必吃的後悔藥。

4. 即食麵→車厘茄

即食麵（泡麵）也屬於高熱量、高鈉食物，常在製作過程中加入大量的油脂和調味料，吃完泡麵建議可搭配車厘茄（小番茄），豐富茄紅素能減少熱量攝取、避免脂肪堆積，尤其果膠能吸附腸道毒素和多餘脂肪，幫助排出體外！晚上吃番茄還能刺激氨基酸肉鹼的產生，肉鹼能將人體的脂肪燃燒能力提高30% 以上加速燃脂！在日本就相當流行夜間番茄減肥法！

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5. 甜點→黑咖啡

忍不住來口甜甜~就要配一杯黑咖啡！甜點中超標的糖，不僅會導致肥胖，攝取過量更會導致糖化反應加速衰老，想抗老減肥都需要抗糖！而黑咖啡中的咖啡因可以幫助提升代謝、更快消耗體內累積的糖份和熱量，也能促使脂肪氧化分解，若是在運動前喝，促進代謝率效果更好！曾有研究指出，攝取咖啡因能讓代謝提升31%！許多女星減肥消水腫也愛黑咖啡！

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