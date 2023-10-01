6個月減18公斤！日妞減肥3大秘訣：突破停滯期關鍵要攝取夠這營養

日妞對外型的堅持，真的讓人深感佩服啊！



今天，分享的這位27歲的小姐姐，身高158公分，花了6個月從63kg→45kg，究竟是怎麼辦到的呢？快來看看！

日妞減肥3大秘訣，用半年成功減走18kg！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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6個月減掉18公斤

從青春期開始，體型就開始不受控制，再加上沒有良好的飲食和運動習慣，讓自己胖到了63公斤！除了穿衣服都很緊繃之外，更重要的是走路都開始覺得喘，不僅身體感到負擔，就連心裡也開始不快樂！驚覺到自己需要改變的日妞，就從最基本的飲食開始調整，很快就感到體型的變化，接著再搭配運動雙管齊下，6個月後讓她成功瘦了18公斤！

雖然，這陣子，她在IG坦承自己喝酒+宵夜，過度放鬆的結果，就是復胖到53公斤。但，她抱持樂觀積極的態度，又重時規律作息、飲食和運動。相信，她很快又會瘦下來的啦！

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蛋白質飲食突破停滯期

飲食，要均衡，這話已經聽到耳朵長繭了吧！但，這就是不變的硬道理啊！這位日妞，除了一日三餐以及均衡的攝取之外，更在意蛋白質的攝取！因為，蛋白質食物的飽足感更高，而且能讓血糖更加穩定，對於飲食控制的人絕對是不可缺少的！通常，成年人每日的蛋白質攝取量為「體重 x 0.8~1克蛋白質」，舉例來說，日妞63公斤每天最多會攝取約63克蛋白質。當然，攝取量也要考量活動量、年齡或生活型態，在增減0.5～1克。這也是日妞成功也沒有挨餓的情況下，穩定並突破停滯期在6個月就減了18公斤的最大功臣！

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運動多樣性才能堅持下去

為了讓自己能堅持運動，日妞會幫自己安排每天不同的影片，自主性的居家練習，像是周一手臂和背部、週二鍛鍊腹部、週三全身性有氧、周四針對臀部、週五大腿、周六小腿、周日全身性伸展，透過每天不同的鍛鍊，讓自己部會感到無聊之外，全身的線條也都能雕塑到喔！除此之外，日妞也特別提醒，運動後一定要用滾輪放鬆喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】