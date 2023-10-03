肌肉腿女生有福了！按摩滾筒4個瘦腿動作　輕鬆剷平小腿肌消水腫

運動完總覺得肌肉僵硬超緊繃，就算塗上乳液或精油大力用手去做按摩了，卻還是達不到放鬆的效果，而且越按手越酸！



這時就可以考慮入手一個適合自己的按摩滾筒了！按摩滾筒能有效幫助肌肉放鬆，讓你隔天不會鐵腿，除此之外多好處喔，一起來看看吧~

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放鬆肌肉消水腫

按摩滾筒的主要功能之一就是幫助我們的肌肉鬆弛和恢復，對於長時間坐在教室或是辦公室的還有剛運動完的朋友肌肉一定常常覺得僵硬和緊張，可以在下班下課後在家用按摩滾筒在特定部位進行滾動按摩，把揪成一團的肌肉跟脂肪給推開，不僅可以促進血液循環，消水腫，還能減少肌肉疲勞和酸痛，滾了幾個月後就會發現視覺上居然變瘦了！

提升代謝

有些按摩滾筒的表面會有突起或凹陷的紋路，這可以模仿指壓按摩的效果，刺激穴位。穴位按摩能有效助於平衡身體的能量流動，促進免疫系統的功能，釋放出身體的內在能量。這種方式的按摩除了能夠緩解身體不適，還能夠幫助心靈得到寧靜。長期做滾筒運動可以提高代謝，還能速進血液循環，長久以來精氣神會比以往更好，也能幫助睡眠喔~

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怎麼選按摩滾筒

新手建議選擇長度約45公分左右的就可以了喔！在硬度方面比較推薦材質較軟一點的按摩滾筒，或者是凸點沒有太多的，不然絕對會非常痛！等適應一段時間後覺得痛點不強時再用比較硬、凸點較多的滾筒按摩。

小腿後側按摩

先將小腿交叉放在按摩滾筒上，接著就是分段的去左右來回滾，可以依照自己的習慣看要分成三段或四段去按摩，每一段約10~15下，可以針對自己酸脹感比較明顯的點去加強力度去做更深層的按摩。等左右來回按壓差不多了就用雙手支撐起我們的身體，上下的去做滾動，，可以針對小腿內外側將腳尖朝內即朝外去做加強，次數也是依照自己的情況去決定喔~這時候應該會覺得非常的酸吧！

小腿前按摩

跪坐在按摩滾筒上，將按摩滾筒放在小中間段位置，用身體的力量壓在小腿上，用上肢的力量保持平衡，然後來回慢慢滾動，讓小腿前側的脛骨前肌好好的舒緩，在做的時候可以將小腿內轉一點，避免直加壓在骨頭上方，這個動作真的超級痛呢，但滾完後會覺得非常輕鬆喔~

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大腿前後側按摩

將按摩滾筒置於大腿前側，用手肘支撐上半身，雙腿伸直併攏來回滾動，但核心也要維持收緊，如果核心沒收緊腰塌下來的畫會容易造成腰部酸痛喔！同樣如果遇到某個特別痠脹的點，可以增強按摩。再來雙手撐地，大腿後側坐在按摩滾筒上，靠上肢的平衡來回滾動，大腿後側是相對沒那麼痛的部位，可以安心的去按摩喔！

大腿內外側按摩

將其中一隻腿彎曲，將按摩滾筒放在內側左右滾動，同樣用手肘支撐上半身，核心保持收緊。如果是外側的話就壓在下方來回滾，可以把另一隻腳彎曲踩在地上。

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