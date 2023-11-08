減大腿｜日婦4動作腿圍-5cm 躺著減大腿內側脂肪 2週瘦出大髀罅
撰文：女人我最大
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若是不想上健身房重訓，又想擁有完美的體態，非常建議可以從居家運動開始下手！
女生久坐辦公室，或者是平常喝甜的、少運動，都會容易造成下半身越來越肥胖，逐漸地就找不到大腿之間的縫隙。
現在就讓日妞來親自示範超強瘦腿操！只要兩周就能有感找回大腿縫，讓腿部走路時不再摩擦啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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第一招 捏捏大腿肉
這招很簡單，首先就是用雙手將惱人的大腿內側肉，大力的揉捏按摩，透過揉捏擠壓按摩可以幫助這邊的淋巴暢通，腿部淋巴若是循環好，自然也會比較不容易堆積老廢物與增加血液循環改善水腫。這招，很適合洗完澡後搭配乳液來做按摩。
第二招 伸腿踢
這招也很簡單，躺平後雙腿像上踢腿，收回的時候彎曲膝蓋後將腳維持於90度的地方，這組動作實際做起來其實會非常的痠，平常如果沒有運動的習慣，只要保持60秒持續來會做，就能感覺到腿部在發抖，建議要持之以恆做下去才能成功見到效果。
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第三招 抬腿彎曲膝蓋
這招算是第二招的加強版，將雙腿抬起後屈膝左右腳往外推，然後內外反覆張腿與合腿，在做的時候要記得腿要hold住，這樣才能鍛鍊到整個腿部的肌肉，訓練到大腿肌跟小腿肌。一樣反覆來回60秒即可。
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第四招 屁屁抬腿
最後一招則左腳往右腳前跨，然後右腳上抬，在做的時候可以將左腳固定住。這樣可以訓練到腿部內側的地方，同時對於髖骨的調節也很有幫助。右邊抬完腿後，就換右腿往左腳前跨，左腳往上抬。一樣反覆60秒，就能夠感受到肌肉痠痛ing！
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