Klook聖誕美容按摩療程推介　聖誕限時折扣8折起

聖誕假期最適合放鬆！本文集合Klook美容按摩療程聖誕限時折扣優惠，優惠名額有限，要把握時間預約！



聖誕限時加碼送禮 美容按摩療程8折起

1. Queen’s Beauty 指定聖誕優惠套餐【8折】

Queen's Beauty & Spa 成立於2003年是一間18年經驗水療美容中心，走進Queen's Beauty & Spa會館，聞著陣陣精油芳香，聆聽著樂音，讓輕柔的心靈音樂迴旋耳畔，俯臥在獨立舒適的房間裡，享受貼心服務，由內到外讓您完全沉浸在靜謐自然、無壓清爽的環境中。

於2023年12月31日或之前預訂Queen’s Beauty指定套餐【【聖誕旅神Deal 兩折優惠】大馬士革玫瑰蒸氣浴/大馬士革玫瑰水療按摩池 + 古法熱石腿部按摩 + 沉浸式大馬士革玫瑰精油按摩 + 聖誕特飲及芒果米糕】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。

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Queen's Beauty & Spa - 水療體驗 | 水力泡泡按摩 | 面部護理 | 銅鑼灣 | 尖沙咀

優惠碼：QB20KLROSE

名額50個：按此即時預約

於2023年12月31日或之前預訂Queen’s Beauty指定套餐【【聖誕旅神Deal - B1G1】Queen's 頂級奢華巧克力SPA (120分鐘) | 可可肉桂精油水力按摩池 + 椰子油滋潤按摩 + 巧克力身體裏敷】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。

【聖誕旅神Deal - B1G1】Queen's 頂級奢華巧克力SPA (120分鐘) | 可可肉桂精油水力按摩池 + 椰子油滋潤按摩 + 巧克力身體裏敷

優惠碼：QB20KLCHO

名額50個：按此即時預約

2. 梔Zi Massage & Wellness 指定聖誕優惠套餐【9折】

梔Zi Massage & Wellness 提供一個充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境，讓顧客感到放鬆和重生。店內所有按摩服務均由泰國本地師傅提供，品牌深受泰國當地按摩文化啟發，希望讓顧客猶如置身曼谷一樣。尖沙咀分店更設有多款獨家限定項目，包括面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式 全身按摩，其中Lava shell 温感岩貝殼按摩更是酒店級皇牌精選推介，利用溫熱貝殼按摩全身 ，有助促進經絡通暢，同時舒緩繃緊的深層肌肉，消除疲勞以及淨化身心靈。

於2023年12月31日或之前預訂Zi Massage & Wellness指定套餐【【聖誕旅神Deal】「梔Zi」冬季暖身油燭按摩療程 (135分鐘) | 皇牌季節足浴 + 油燭按摩 + 泰式甜品&草本茶】並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享9折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。

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【聖誕旅神Deal】「梔Zi」冬季暖身油燭按摩療程 (135分鐘) | 皇牌季節足浴 + 油燭按摩 + 泰式甜品&草本茶

優惠碼：ZIKLDEC

優惠數量有限，額滿即止：按此即時預約

3. TONYMOLY 韓式美容護理及按摩護理體驗指定聖誕優惠套餐【8折】

TONYBLACK為韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY於全球首間的韓式美容護理中心。全新銅鑼灣SPA主題店含韓式私人草本汗蒸獨立房，從內而外為肌膚排出毒素。以專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，提供多種及不同療效的護理療程，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。

於2023年12月31日或之前預訂TONYMOLY 指定套餐【【聖誕旅神Deal 50%】[銅鑼灣中心限定] 冬日韓式草本汗蒸熱療 (75分鐘) | 韓式草本汗蒸Spa+韓式推油熱敷按摩】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。

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【聖誕旅神Deal 50%】[銅鑼灣中心限定] 冬日韓式草本汗蒸熱療 (75分鐘) | 韓式草本汗蒸Spa+韓式推油熱敷按摩

優惠碼：TM20KLDEC

名額20個：按此即時預約

4.Elu. Spa指定聖誕優惠套餐【8折】

Elu.spa僅使用來自Aromatherapy Associates和Eminence等頂級品牌的天然精油及有機護膚產品，共有十二種由天然植物和花卉配製而成的精油可供選擇，每款具有獨特的異國氣味，對身心具有強大的治療功效。於2023年12月31日或之前預訂Elu. Spa指定套餐【【聖誕旅神Deal】聖誕水療日 120 分鐘 | 瑞典式按摩 + 熱石強化 + 身體裹敷】於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享8折即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。

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【聖誕旅神Deal】聖誕水療日 120 分鐘 | 瑞典式按摩 + 熱石強化 + 身體裹敷

優惠碼：ES20KLDEC

名額20個：按此即時預約

同場加映：Klook聯乘《香港01》12月聖誕快樂優惠碼

於2023年12月31日或之前預訂Klook香港本地活動產品滿HK$200並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼【 DEC0112 】，可享HK$12即時優惠。最高每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。