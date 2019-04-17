【籌款流程】演藝籌款冇咁簡單　複雜法律程序　律師親身說法

週末晚上，一家人在餐桌前一邊吃飯，一邊盯着電視節目「撈飯食」，相信是不少香港人的回憶。其中慈善籌款節目更是引人入勝，一眾藝人都會傾力演出，又是勁歌熱舞，又是表演特技。籌款救災的背後，你又可想到，背後是經歷了多少法律程序，才能籌集到那麼多善款呢？

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有位大學老師找我，問我當年在「香港演藝人協會」的大型籌款活動中，如2005年的南亞海嘯後《愛心無國界演藝大匯演》、2008年四川大地震後《512關愛廷續篇》)等等，如何處理法律顧問及善款基金信託人（Trustee）的工作。他找我的原因是為了寫論文，而題目是《演藝籌款》。然而，我是一個「活在當下」的人，上個月的東西，指顧之間已忘掉一半。

香港演藝人協會是全港最大的娛樂圈內團體之一。過去數十年，多次為香港、國內以至亞洲等地區的天災籌款，每次善款往往過千萬。最難忘是2003年，為了捐款給「沙士」（SARS，即非典型肺炎）的受害人（當時約有千多人染病，接近三百人死亡）。演藝人協會舉辦了《1：99大匯演》，其中一個受惠的遺孀在十多年後，邀請我出席她長大後成為音樂家的兒子的音樂會。幫助別人的快樂，是永遠的。

《歡樂滿東華》每年都吸引大批觀眾及善長慷慨解囊，2016年時李克勤聯同羽毛球選手葉姵延及伍家朗表演。（資料圖片）

每次演藝籌款，都是成千上萬人的協作，而我只是微不足道的一員。可是，翻查網絡和文字媒體時發現，有關演藝籌款的文章不多。這驅使我把「香港演藝籌款」的一鱗半爪寫下來，留低一些述說，協助將來會以演出來籌款的人。

我在九十年代為香港演藝人協會法律服務。當年，梅艷芳還是會長，亦是香港演藝影視最高峰的年代，粒粒巨星，對亞洲有舉足輕重的影響。

梅豔芳在90年代曾任香港演藝人協會主席。（VCG）

回憶中，每當鄰近地方有天災橫禍的時候，演藝界的領導便開會商量，討論災情是否嚴重、是否需要援助。如果決定籌款，所有義工便要立刻就位。同時，領導還要徵詢其他演藝團體，才有「萬眾一心」的共識。

此時，就要面對金錢的問題。要舉辦籌款活動，便要支付各大大小小的單位如舞台、保安、設備等費用。於是需要現金解決龐大開支時，大家會找慷慨的善長仁翁，拿出一筆啓動費。另外，場地也非常重要，沒有義演的確實的地點和日期，什麼工作都無法展開。但是，香港的大型場地往往要一年前預訂，這時就要立刻找政府高層商議場地，常用的地方就像銅鑼灣政府大球場、紅磡體育館、跑馬地的馬場等。接着，便找唱片和娛樂經理人公司，爭取他們的支持並派人演出。當然，安排眾多歌星、明星出場的先後次序，也極為重要。

當時，我們最急切的法律工作是成立一個慈善單位。最理想的，當然是成立一個獨立法人組織，即「非牟利有限公司」（Company limited by guarantee），但這要公司註冊處批准，而且審理需時，趕不及進度。我們唯有以一份「慈善信託契約」（Charity Trust Deed）簽署約章，由五至七個信託人（Trustees）以個人身份，承擔籌款的個人責任，包括妥善管理善款等。然後，我們會再委託一些可靠的國際救援組織，如紅十字會、救世軍、聯合國兒童基金等等，處理善款，執行救災活動，定期向我們匯報。

如果想捐款助人，可以捐到一些有信譽及可靠的組織，例如聯合國，避免善款落入不法團體。（gettyimage/視覺中國）

在收取捐款時，許多善長有捐款後扣稅的要求。於是，我們要聯絡稅務局長，要求他體恤情況，在一兩天內批出「稅務條例第88條免稅許可書」，於是信託基金收益就不用交稅，捐款者亦可以扣稅。

要留意的是，慈善籌款活動需經不同政府部門批准，如售賣獎券籌款，要民政事務總署根據《賭博條例》批准；如在公眾地方賣物，要經食物環境衛生署批准。我們的演藝籌款，沒有獎券也沒有賣物，所以只需向社會福利署申請「在公眾地方進行一般慈善籌款活動」的批文。由於滙豐銀行和中國銀行都非常支持善舉，他們會派人立刻為信託基金開戶。但是，最麻煩是要所有信託人一起簽署開戶文件。

接着，作曲家及編曲家要為活動譜出一首主題曲。由於短短數天，通常很難作出一首新歌，於是我們很多時候把一些舊歌填上新詞，呼籲傳媒播放宣傳。但是，要在一兩天內，找一大批歌星去錄歌，也不容易。我們曾經用過的歌曲有《Bridge Over Troubled Water》、《We Are the World》等。

下一步，便是要應付本地和外面的電視台及電台不同內容的轉播合約，才能轉播演出。由於是慈善演出，我們會要求電視台和其他媒體接受規範。除此之外，還有版權合約。由於是慈善演出，合作的單位不能收取我們版權的費用，所有人亦不會因演出而產生任何版權權利或收益。這些條款，都要嚴謹把關。宣佈了籌款活動後，還要應付大量的傳媒查詢。

除了義演的藝人，還需要一群熱心的義工接聽捐款電話。（東華三院）

整個籌款演出，除了導演和製作的團隊，還有歌、視、影的統籌。此外，在節目進行期間，還要找一大群義工負責接聽捐款電話。演出後，處理善款也是一大問題，就需要我這個律師便要出動了。有些人說了「捐錢」，事後卻未必履行。遇到這些情況，只歎無奈，因為法律上，單純是慈善捐款，不是「商業合約」，是不能追討的。

最後善款集齊後，我們會交給核數師。在核數無誤之後，便把善款正式移交慈善機構。

以上只是粗略回憶。不過，很感謝這位大學老師拋出「演藝籌款」這題目，不然我們就會忘記從八十至千禧年代，接近三十年熱熱烘烘、星光閃閃的演藝籌款歲月。這些由香港藝人爭取回來的光輝成就，真的前無古人。冀望我這篇文章，為歷史留下一些爪印，或可以幫助別人在往後演藝籌款時，參考這複雜的流程。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「多年來香港光輝「演藝籌款」的律師回憶」​】

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