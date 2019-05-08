【職場辛酸】服務業辛苦但使人成長　插畫家輕鬆語調畫出血與淚

服務業的辛酸是難以形容和理解的，但每一個努力付出的人都是值得被敬佩，所以我們應該要禮貌地對付從事服務業的人。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

小時候，我們總渴望成為一個「大人」，可以趕快踏入社會工作，賺取到工資後就去購買心頭好。但投身社會之後，我們開始懂得職場的辛酸，我們的確擁有了金錢，卻欠缺了時間去享樂。日復一日的工作使我們的面容變得憔悴，兒時天真無邪的笑容亦慢慢地消失。作者茶里在《原來服務業是這麼恐怖的？！》中，以一種輕鬆的語調去刻劃服務業的血與淚，而書中亦配有搞笑風格的手繪圖畫。閱畢這書後，大人們的傷痕彷彿都得到了溫柔的安撫。

全書講述「我」於讀書時期，在迷迷糊糊之中踏入了職場，由一個初出茅廬的小伙子，慢慢蛻變成一個懂得與人相處、懂得忍耐的成年人。書中交代了「我」在就讀大學的幾年之間，從事過各種類型的服務業，當中包括：飲食業、零售業、推廣員以及補習教師。作者把每個職業所遇到的事都活生生呈現於讀者的眼前。

不少學生踏入職場的第一份兼職就是飲食業。（資料圖片）

就以飲食業為例，這是「我」從事的第一份工作，當時年少無知的「我」對服務業有着無限的憧憬。「我」以為當服務員可以喝飲料、品嚐美食和穿着美麗的制服。誰不知飲食業的辛酸簡直無法只以筆墨來形容。當「我」在點菜時，因為別人手寫的字十分潦草，令「我」寫錯菜單而被主管責罵。在收尾的時候，「我」遇到了一些長得特別可愛的女同事，苦苦向自己哀求道：「我今天不想打掃，可以嗎？」，結果一星期的收尾，「我」都在打掃。

離開飲食業和零售業之後，「我」又成為了一名補習老師，這時候才明白為人師表之苦。當「我」向着同學發問時，竟然沒有一個學生願意舉手答問題，當問學生有沒有不明白的地方時，課室依然是鴉雀無聲。

有熱誠的私補老師也能感受到為人師表之苦。（資料圖片）

除了各行各業的工作外，作者也描述了一些在職場遇到過的人，相信每個人對此部分都會有很深的共鳴。作者提到在職場上會遇到的三種人：

第一種是一些曾經熟悉，到最後卻慢慢疏遠的人；

第二種是一些明明不熟悉，卻在你背後傷害你的人；

第三種是一些口裏說着一些狠心話，卻對你極好的人。

大概以上種種人都曾經在我們的生命中留下過足跡，無論是好人，還是壞人，他們都讓我們上了一堂名為「成長」的課堂。或許，這也算為我們在平淡的工作中，增添一些色彩。

書中描繪的都是現實社會中不爭的事實，也是每一個初出社會的人都曾經有過的心態。每讀起上來會特別有共鳴。社會或者會對服務業有着不同的見解，有人覺得服務業工資低，都是「讀唔成書」的人才會從事的行業。然而，人的出身其實本來就受諸多因素所影響，每一個努力付出的人都值得被敬佩。

「今時今日這樣的服務態度是不足夠的。」（網絡圖片）

「顧客永遠是對的」這句話造就了不少橫蠻的客人，但是，人與人的相處卻應該是雙向的。所以，你對服務員的一個微笑，一聲道謝，已經足夠溫暖他們疲憊的心了。

《原來服務業是這麼恐怖的？！》刻劃了服務業的血與淚。（作者提供）

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《原來服務業是這麼恐怖的？！》．書評】以輕鬆語調刻畫服務業的辛酸」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）