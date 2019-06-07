【職場心經】好心幫人卻被視為理所當然　只做本分　勿再做爛好人

為什麼會世界變成這樣了？各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜。

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每個人都好像只會自己顧自己，以為事不關己己不勞心，卻不知道背後有人付出了那麼多去為你解決問題。更過分的，還想把自己解決不了的問題推到別人身上，希望有人幫你去消災解難。可是，別人願意幫你也有限度，再好的人也不會一直無條件去幫你。有條件的幫你幾次發覺投資失利，也會止蝕離場。直到一天，別人撒手不管了，你也未清醒過來，還不知道世界原來是這樣的。

總有些人想把自己解決不了的問題推到別人身上，希望有人替他去消災解難。（《無法成為野獸的我們》劇照）

我每天給你一顆糖，你當然高興。一開始，肯定開懷大笑感激不盡，但久而久之，就習慣了，覺得是理所應當的。直到有一天我不再對你好了，你便覺得我有問題，不是嗎？其實，不是別人不好，而是我們的要求變多了。習慣了得到，就覺得是應分，便忘記了感恩。給你那一顆糖是情分，不給你才是本分。你要在自己口袋裏掏出錢包給別人，好難，所以也不要覺得別人掏出心肝給你好容易。

給你那一顆糖是情分，不給你才是本分。（《無法成為野獸的我們》劇照）

錢沒了，可以掙回來；心碎了，還可以黏起來，就是有裂痕而已。每件事情，都是你對人好，人對你好。你用心待人，人們是感受得到。但偏偏有人就是沒心沒肺，有意無意傷害你，要破壞這美好的世界。慢慢，你做人也變得小心，凡事也顧忌太多。你分辨不了誰是好壞，誰是忠奸，好似迷失了自我。漸漸，判斷能力變差、失眠加上食慾不振、身體都倒下了、腦袋都被掏空了、行屍走肉……

直到某一天，你也受不了自己。明明別人傷害你卻以為是自己的錯，錯在太愚笨，但彷彿已經改變不了。我們有錯，錯在我們分不清楚到底誰才是我們值得愛的人，什麼才是我們值得付出的事情。

我們有錯，錯在我們分不清楚到底誰才是我們值得愛的人，什麼才是我們值得付出的事情。（資料圖片）

有些人、有些事，我們付出過，對方接收不到，就要認栽。別一直把心力時間放進黑洞裏面，沒有回報的。不是要你把每個人、每件事都計算得清清楚楚，但這世界還有更多值得你去愛的人，值得你去做的事。沒錯，念念不忘是必有迴響，但對著黑洞，再多的投放也是枉然。有些人硬要消耗你，有些事硬要磨滅你，能撇清就盡量撇清，別苦了自己，傷神又傷心，別人還要裝著不知道。

其實我們也不求什麼，只是每天給你一顆糖，你好壞每天給也我一個微笑。不是我突然有一天不給你糖，是你已經好多天沒有給我微笑了。這才是現實，你卻來怪我。

作者簡介：Marcosalestalk

金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我每天給你一顆糖，突然有一天不給了，你卻來怪我，不是嗎？」​】

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