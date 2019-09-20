做好準備、追求完美會耽誤前途？　「八成守則」助打破行動力困局

你會不會常常為了追求一件事的完美，耗費了時間和精力下去，卻導致許多其他的工作行程延後？又或者是在執行一個計劃之前，在準備上花了許久的時間，只因為一直覺得哪裏還不夠好，所以遲遲沒有行動呢？ 如果你有許多上述的經驗，這篇文章將會告訴你，你所想要擁有的機會，事實上從來都不屬於準備好的人。

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為什麼我們會這麼想追求完美呢？

我想我們的童年應該都差不多，社會大環境下許多家庭還是以成績為主。學生時期，你是不是也遇過許多師長們，總是會要求我們考試的分數，不管是一般科目的中英數歷史地理科，甚至是課外才藝的琴棋書畫。

人們常因學業壓力感到失落，崩潰。（Pexels）

許多家長為了不讓自己的孩子輸在起跑線，好在未來可以成為「優秀」的人才。所以樣樣都要表現得很好，最好得到接近滿分的結果。

使得後來的我們，潛意識也會想要樣樣追求完美。在沒有把握、沒有準備好、沒有穩定的情況下，不敢做太多的嘗試與冒險，甚至無法接受失敗、拒絕與挫折。時間久了，這個社會就成了安逸的社會。

所以到底要怎麼做，才能讓我的辦事效率提高？不追求完美主義？

別急我們一步一步來。

所以到底要怎麼做，才能讓我的辦事效率提高？不追求完美主義？（《無法成為野獸的我們》劇照）

1、增加自己「邊做邊改進」的思維

跨出第一步看似簡單，但對許多人來說卻是相當的困難，畢竟完美主義作祟，會讓人為了這一步，做非常多的心理準備。一開始不要想太多，就是先跨出「不完美的一步」。當你跨出第一步，剩下的路就會自己慢慢浮現。

從零到一是往往是最困難的，但從一到十就會變得相對容易。後面接下來的每一步，就只是讓它變得更完善。

如果抱着苛求「完美主義」的心態去做事情，事情就會容易停留在零的狀態。但是若能採用「邊做邊改進」的思維去做事，則能很快的完成從零到一的過程，把想法變成現實。然後就可以通過不斷完善，完成從一到十的轉變。

2、善用生活中的「80／20法則」

我記得以前學生時期，學過一個考試技巧，就是當遇到不會的題目時就先跳過，優先做會做的題目。目標不要放在考滿分，而是放在完成考試卷。這樣不但不會因為某一題一直被卡住，反而可以取得更高的分數。生活也是如此。

將計劃實踐出來，落實每一步才能不斷改進，而不是紙上談兵。（Pexels)

花最少力氣，得到最大效果，這就叫做「80／20法則」。而這樣的現象，普遍存在生活中的每個地方，譬如百分之八十的利潤由百分之二十的顧客帶來，百分之八十的財富集中在百分之二十的人手中。你花一天的時間去刷臉書所獲得的有價值的信息，都可能比不上你靜下心來讀一個小時書所學到的知識。

多找尋生活中你只要花百分之二十精力，就能完成百分之八十成果的事。在你的生活上你會感覺走的更自在，並且創造出更多你的個人價值。

3、專注在一次只做好一件事

以科學的角度來說，其實人本身一次就是只能專注於一件事情。或許你會想說身邊許多人都可以三心二用（例：邊滑手機邊跟別人講話），那也只是快速的將注意力切換專注在另一件事上。因為這樣不停的將注意力快速切換，反而會使得你的大腦更累，進而更難好好的完成一件事。

同一時間進行不同事情容易導致最後難以完成一件事情。(Pexels)

佛教當中有個名詞叫作「禪定」，意為心不散亂，制心一處。在過去柯德莉·夏萍被身邊的朋友誇讚「身上具有一種禪定的美」。那麼這禪定的美從何而來呢？這個朋友回憶說：「她在試衣時她就專心地試衣；閱讀時，她便專心閱讀。如果在整理髮型時，她也不會像其他的人，一邊做頭髮，一邊吃三文治。她對於手邊的事情一定是專心致志。」一次只做好一件事，本身其實就算是種人生上的修行。

完美主義者希望通過同時做好幾件事情的方式提高工作效率。殊不知，正是這種方式最終扼殺了做事的高效率。「貪多求全」的最後，只會讓每件事都只有「半桶水」而已。

最後我想說，我也是不完美開始的。（gettyimage/視覺中國）

最後我想說，我也是不完美開始的。

以前我的我也是常常想很多，什麼都很想去做，但都不太敢開始行動（因為完美主義作祟）。像我自己從想寫部落格，到開始真的寫出第一篇文章，也花了快1個月的時間猶豫。直到某一天晚上我跟自己說：「就開始寫吧！你該轉變你的生活了！」才終於有了自己的第一篇文。

第一篇文章內容真的很不怎麼樣，但卻帶給我很大的信心。如今我的部落格也還在邊寫、邊學習、邊修正，或許這個過程中永遠不會有終點，但我很清楚我一直在前進。

讀完這篇文章的你，也可以開始去做一件，你想了很久，卻遲遲不敢去做的事情。讓自己跨出屬於你的「不完美的第一步」，我相信這一步會讓你邁向新的人生。

作者簡介：紹庸

從小就有個創業夢，不想一生安於一個工作上。曾經在餐飲業待過幾年，也在20歲之前有過幾次擺攤經驗。如今仍堅持在創業道路上，在全台各地都有創業足跡。覺得人生有限，但能創造的價值無限！所以想在人生中做各種不同的事，展開我的斜槓人生。

一名追求斜槓人生的青年，在Vocus分享創業／心態觀念／個人成長

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「機會是留給準備好的人？你的人生會被這句話給耽誤」​】

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