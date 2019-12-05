【談判專家】無法說服客戶？　先檢視自己說辭是否惹人誤解

編按：交涉過程太長，對方好像一直不想完成協議？或許是雙方互不理解所致，下文分享或對談判有所幫助。

交涉中的意見不一致，有時源於雙方對對方要求的理解不透徹，因此，充分、全面、完整的理解，是交涉順暢的重要保證。那麼，在交涉中有哪些方法能讓對方精準地理解我們的訴求呢？

交涉中的意見不一致，有時源於雙方對對方要求的理解不透徹，因此，充分、全面、完整的理解，是交涉順暢的重要保證。（Gettyimages／視覺中國）

不要用hardsell的說話方式

當我們向對方提出交涉事項，尤其是向對方解釋條款、提出要求的時候，一定要拿捏好陳述的方式和用詞，一方面我們要盡量表述清楚內容，另一面我們還需表現出商討的態度，不能將「商議交涉」變成「我說你聽」。Lara在與客戶溝通蔬菜訂單裹的發貨品種問題時，由於公司現在針對老客戶有優惠活動，只需客戶加訂五十公斤新推出的有機蔬菜，公司就會為其整體訂單總額打折，Lara覺得非常划算，一直給客戶推廣這個優惠，但該客戶所經營的蔬果超市開在一個老城區，顧客都是附近的老鄰居，客戶對這款價格高的有機蔬菜並無太大興趣，Lara的強烈推薦，導致客戶產生了Lara在「hardsell」的感覺，整個交涉過程並不愉快。

Lara的出發點是好的，但她用過於堅持自己的主張而忽略了對方的實際需求與感受。因此，在闡述和表達己方主張的時候，我們要留意對方的接受程度、態度變化，不能將自己的想法強加給對方，否則就會讓對方反感。

不能將自己的想法強加給對方，否則就會讓對方反感。（Gettyimages／視覺中國）

交涉過程中不能忽略對方的邏輯

還有一個問題就是雙方的邏輯問題，我們在交涉過程中會按照自身的利益，利用符合這個利益的邏輯去陳述自己的要求。比如上述例子中，Lara只顧着堅持自己的主張，而客戶卻有別的想法。Lara認為自己的想法是沒有問題的，是顧客沒有理解自己的好意。但是忽視了顧客話裹的邏輯「我們那的顧客都是五十歲以上的老人家」。這就說明該客戶的顧客群大多是年紀大的顧客，對貴價的有機蔬菜關心度不高，反而更喜歡便宜又新鮮的蔬菜。

交涉過程中不能忽略對方的邏輯。（Gettyimages／視覺中國）

基於客觀基準出招，更容易讓對方認同

當Lara意識到自己的錯誤後，馬上轉變思維與客戶重新協商訂單，在確認了客戶的意向之後，與客戶商量貸款分期付款的問題。本來按照公司規定，客戶在第一期要支付全部貨款的50%。客戶覺得50%太多，提出暫時支付全部貨款的30%的要求。

Lara並沒有馬上說不行，而是平心靜氣、毫不含糊地跟客戶解釋為甚麼這種做法對雙方都有保障：一來公司可以為客戶發出全部貨物，讓客戶的超市能正常運作；二來客戶付給供應商一半的貨款，可以將雙方營運和資金上的風險降到最低。這樣說，非常合乎情理，也符合雙方的客觀要求，客戶最終也接受了支付全部貨款的50%的要求。

很多時候雙方的不理解，源於對方認為我方提出的要求都是以我們單方的利益為出發點的。這種想法很容易影響對方的思路，從而影響交涉的結果。

很多時候雙方的不理解，源於對方認為我方提出的要求都是以我們單方的利益為出發點的。（Gettyimages／視覺中國）

職場筆記

想要讓對方更好地理解和接受我們的要求，首先我們要避免強推強賣這種過於明顯的做法，巧妙地以客觀基準作為輔佐的依據出招，不要讓對方認為我方的要求都是以我們單方利益為出發點的。

以上內容節錄自《超圖解談判術》。

《超圖解談判術》封面。（非凡出版）

書名：《超圖解談判術》

作者：速溶綜合研究所

出版商：非凡出版

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