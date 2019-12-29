【伸展運動】久坐增患心臟病、腎病風險　7種法寶助辦公室做運動

職業千百種，有很高比例的人是坐在辦公室的上班族，一整天大多數時間都是黏在椅子上，沒怎麼活動身體，手指頭大概是動最多的身體部位了。 因此，歐美早在幾年前就開始有辦公桌運動（Deskercise，Desk + Exercise）的概念，意思是指在辦公室可做的各種小運動，包括簡單的肢體伸展，或利用小物來按摩與幫助身體活動。 撰文：Adam Wu 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

久坐對身體其實很不好，不但血液循環會變差、易發胖，甚至坐久了，罹患心血管疾病（GettyImages）

久坐對身體其實很不好，不但血液循環會變差、易發胖，甚至坐久了，罹患心血管疾病（Angiocardiopathy）、糖尿病（Diabetes）、慢性腎臟病（Chronic kidney diseases）、肺栓塞（Pulmonary embolism）、癌症等疾病的機率都會增加，可謂百害而無益。

在辦公椅上除了可做些簡單的肢體伸展外，還可藉由一些工具和小物來協助活絡身體。

▼▼以下就來看看有哪些東西可以在上班時使用吧！▼▼

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【小總結】7種「辦公室運動小物」： 1. 握力器(Grip-training tool) 2. 握力球(Hand exercise balls) 3. 按摩球(Massage balls) 4. 彈力帶(Stretch bands) 5. 舉重小啞鈴(Small free weights) 6. 按摩平衡墊(Stability cushion) 7. 輕便型踏步機(Portable stair stepper)

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：辦公久坐身體卡～7種小物運動舒展】