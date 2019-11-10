【職場健康】長時間打字、玩電話　「滑鼠手」嚴重會影響睡眠

長期玩手機、用鍵盤，手腕處總是隱隱麻痹疼痛。別以為是單純的肌肉疲勞，或許是你的「滑鼠手」在發作！小心你的手機、電腦帶給你「手疾」！

我們機不離手的壞習慣，或是上班族慣性的手部姿勢將帶來「腕管綜合症」。 （Paul Hanaoka／Unsplash）

隨著時代的轉變，人們的生活習慣也改變，我們機不離手的壞習慣，或是上班族慣性的手部姿勢將帶來「腕管綜合症」。腕管綜合症不再是年紀大的人才會患上的手疾，近年來更有了年輕化的別稱——「滑鼠手」。

▼▼先看看「滑鼠手」有何症狀（按圖放大）▼▼

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腕管綜合症（Carpal Tunnel Syndrome）是指手部長期做同一個動作或過度使用，手腕的正中神經（Median Nerve）受到壓迫而產生的疾患。手及顯微外科醫生鄭國欽解釋：

手腕當中有3條神經線控制手的活動，而控制拇指、食指半邊知覺的正中神經，經過狹小的腕管中時容易被擠壓而導致麻痹疼痛，就形成了腕管綜合症。

一般患者的拇指、食指、中指和無名指的半邊會感到麻痹及刺痛。

腕管綜合症（Carpal Tunnel Syndrome）是指手部長期做同一個動作或過度使用，手腕的正中神經（Median Nerve）受到壓迫而產生的疾患。（Simon Hattinga Verschure／Unsplash）

鄭國欽補充：「腕管綜合症的症狀因人而異，有些病人的手部肌肉無力、手臂有疼痛和灼熱感、肩頸酸痛，甚至是手腕處有電擊的感覺；因此很多人都會混淆，誤以為自己患上其他頸椎疾病。」

當出現手部麻痹時，有些人會「甩手」舒緩手麻的感覺，但並無法根治。

鄭國欽表示，許多患者在手部刺痛時，也會誤以為只是肌肉酸痛，慢慢就會消退。其實，一開始手指會麻痹，進而變成抽痛，嚴重時更會有電擊的感覺，連拿東西也沒有力氣。這些症狀尤其在晚上會更明顯，有些患者還會影響睡眠。

許多患者在手部刺痛時，也會誤以為只是肌肉酸痛，慢慢就會消退。（Photo by Taisiia Shestopal／Unsplash）

腕管神經線之所以會緊繃，是因為我們過度使用。鄭國欽說：

以性別比例上來說，女性患上腕管綜合症的機率較男性大。家庭主婦長期做家務，或抱小孩，手腕會不自覺地操勞過度，也增加了患病風險。

此外，女性荷爾蒙也是導致腕管綜合症的誘因之一：

超過50歲的女性在絕經或絕經前期會因為荷爾蒙的轉變，導致身體積水，連帶腕管的韌帶、肌腱及軟組織也會腫脹。當正中神經受到壓迫，就會出現腕管綜合症的症狀。

女性患上腕管綜合症的機率較男性大。家庭主婦長期做家務，或抱小孩，手腕會不自覺地操勞過度，也增加了患病風險。（《BB來了》劇照）

鄭國欽補充，有些孕婦在孕期後會出現水腫，同樣會有腕管狹窄問題，不過部分孕婦在生產後就恢復原狀。

話雖如此，以往多數是長時間重複一個動作的工廠操作員較容易得腕管綜合症，但隨著人們生活習慣改變，腕管綜合症也逐漸年輕化。如今長時間手機不離手，手機或平板電腦高用量的人士也逐漸成為高風險群。「靠手吃飯」的人士，如：用電腦工作的上班族、運動員、手作者等則有較高的機率患病。

鄭國欽補充：「患有慢性疾病者，如：糖尿病、痛風、慢性腎臟病，容易有水腫的問題，也是腕管綜合症的高風險群。」

如今長時間機不離手，手機或平板電腦高用量的人士也逐漸成為高風險群。

靠手吃飯」的人士，如：用電腦工作的上班族、運動員、手作者等則有較高的機率患病。（GettyImages）

延誤醫治 有礙手部正常機能

有些人認為手部麻痹不是件大事，延誤治療將大大地影響手部機能運作，即便接受治療後也很難完全恢復原有的功能。

未經治療的腕管綜合症，會從一開始輕微麻痹、乏力到疼痛。當大拇指肌肉萎縮時，手指和拇指都會無力，缺乏協調性，造成手部魚際肌萎縮。屆時，即便進行手術也太遲了，恢復手部機能的效果會不理想。 鄭國欽醫生

因此鄭國欽建議：「無論是手部麻痹酸痛，或者是頸椎痛、手臂有過冷或灼熱的現象，應該到醫院進行檢查。不管是否是腕管綜合症，早點檢查出病因，對症下藥才是真正解決病情的方法。」

未經治療的腕管綜合症，會從一開始輕微麻痹、乏力到疼痛。（《無法成為野獸的我們》劇照）

保守治療無效 進行手術

當手部覺得麻痹時，不乏有人會靠著按摩、推拿和針灸治療來舒緩麻痛感。這或許能夠快速見效，減少疼痛，但治標不治本。過度按摩或推拿不當，或可能造成更嚴重的手部疾病。鄭國欽指：「患上腕管綜合症的患者可通過改變生活及活動方式來進行調整。此外，也可以採用夾板固定手部的動作，但這些僅適用於有輕微症狀的患者。」

注射類固醇有助於消炎，能暫時緩解症狀。不過有些人認為，類固醇含有一定的副作用，可能會增加患上骨質疏鬆症、體重增加、高血壓、白內障、青光眼及某些癌症風險。有些人則表示懷孕和哺乳期間是不可以注射類固醇，以免損害孕婦及寶寶健康。

注射類固醇有助於消炎，能暫時緩解症狀。不過有些人認為，類固醇含有一定的副作用（GettyImages）

對此鄭國欽解釋：「在治療腕管綜合症中，使用的單一類固醇不太可能造成這些風險，即便是哺乳中的新手媽媽或孕婦注射該類固醇也是安全的，毋需過於擔心。」他也建議，腕管綜合症的患者應該及早檢查並接受治療以免影響生活及活動方式。

除了上述保守的治療方案，另一個方法就是進行手術。鄭國欽指：「手術是為卡壓正中神經的腕橫韌帶進行減壓。透過腕管切開松解減壓術（Open Carpal Tunnel Release）或內窺鏡腕管松解術（Endoscopic Carpal Tunnel Release）能快速地解決患者的病症。手術一般是局部麻醉，時長約一小時。」

手術的傷口不大，若術後照顧得好，則無需擔心疤痕問題，手腕的機能也能夠恢復。鄭國欽表示：「完成手術後，日常活動中感到的疼痛通常會在術後一星期內獲得改善。6個月觀察期，手部情況穩定後即能如正常人運用手部。」他也補充，由於神經瘢痕，少部分患者或許在10至20年後有復發的現象。為此，建議在運用手部時，儘量避免長期維持一個姿勢。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【健康】機械性動作持續重複 “滑鼠手”甩不開】