【新冠肺炎】亂噴酒精變火燒辦公室？它以外另一高效殺菌選擇是…

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）繼續肆虐，不過不少打工仔已經開始復工。其實辦公室每個角落都暗藏細菌，難怪有打工仔表示「用生命來上班」。為求衛生和安心，內地有打工仔上班前用酒精消毒辦公室，結果造成一發不可收拾的意外......

江蘇一間公司因為有員工在辦公室內噴濃度達75%的酒精消毒，離開時辦公室突然起火，陷入火海後燒成一片焦黑。消防員到場後，據了解懷疑是酒精接觸靜電或火花，繼而引發大火。幸好員工及時疏散，沒有造成傷亡。

自從打工一族復工後，大家都擔心人群聚集和辦公室裡暗藏細菌。時刻提高警覺性固然重要，但是都要認清一些容易滋生細菌的黑點，可能看似乾淨，但含菌量驚人，需要重點處理呢！日本節目《主治医が見つかる診療所》就室內多個地方和常用物品進行病菌檢測，並公開含菌量排行榜，結果超驚人！

實驗人員利用棉花棒採集樣本，然後透過儀器檢測其細菌含量。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

實驗人員利用棉花棒採集樣本，然後透過儀器檢測其細菌含量（RLU），得出的數值愈高代表含菌量愈高。很多人都估計廁板的含菌量應該最高，可是結果發現它只比清潔過的手掌高出少許，證明勤洗手的重要性！而三甲分別是智能手機的螢幕（含菌量14,605 RLU）、電腦鍵盤（含菌量36,240 RLU）和門把（含菌量42,353 RLU），然而這些常用物品均是我們每天最常接觸到的，所以重點還是要多加消毒清潔，加上洗手、洗手、洗手，比起戴口罩更重要！

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點擊下圖看更多辦公室藏菌高危位：

酒精以外的消毒選擇︰紫外光高效殺菌消毒棒

至於到底要如何消毒清潔，而又避免釀成危險致命的火災呢？若要用酒精消毒，建議最好使用擦拭而非噴灑，減少酒精接觸到火源的可能。雖然濃度達75%的酒精可以殺死病毒，不過同時亦存在引致火災的危險，其實想消毒也可以使用紫外光高效殺菌消毒棒。紫外線是一種已經實證證明，能有效殺菌消毒的工具之一，因其無毒、無害、無味、無化學成分的特點，不少醫院、冷氣系統、消毒櫃等都會採用紫外線裝置作消毒之用。只需要將消毒棒對準物件的表面，保持3-5厘米距離，緩慢移動至整個區域，確保每處停留 10 秒，其介乎於 200-275 納米波長的紫外光，便能有效消滅99.99%的有害細菌。適用於常用物品，甚至床上用品，可杜絕病毒有機可乘。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/16)