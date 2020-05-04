【升職上位】性格內向更要爭取晉升？　10個生存秘訣助贏得賞識

性格內向的人，常常有話哽在喉嚨，或是有想法卻不會馬上分享，甚至常常被人誤解為做事太被動。這樣的人可能其實能力爆錶，只是默默做事不邀功，但在一般職場裡，那些善於表現自己的人卻比較能獲得青睞。

對此，精神學家Jean Kim提出了10大策略給內向的人參考，千萬別因為性格就葬送了自己的前途。

內向打工仔10個職場生存秘訣（按圖放大，下文有更詳盡解釋）▼▼

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1. 適時分享知識

內向的人常常會自動退居後位，比如公司有了新案子，不會主動爭取，只懂得之後默默協助、把事做好，而喪失了許多可能獨挑大樑的機會。因此，Jean Kim建議，再怎麼內向，偶爾也要推自己一把，至少適時分享自己的想法，讓別人知道這是你會的、你懂的，這樣一來，不僅別人不會再忽視你，更對你的團隊、公司有所助益。

2. 要晉升領導角色

一旦有機會，一定要主動爭取晉升管理層。對於內向的人而言，只要有了權力，就毋須要靠說話大聲或自吹自擂來表現自己，而是每次做出決策時，都會有人傾聽和順服。內向的人一般做事穩紮穩打、小心謹慎，不會太過莽撞衝動或是行事浮誇，其實很多人會喜歡這樣的人當主管。

3. 懂得運用說話以外的溝通方式，例如郵件

如果不擅言詞或社交，還是可以用其他種溝通方式表現自己。例如，一般內向的人為了利於溝通，寫作能力不會太差，如果你也是擅於寫作的人，不妨將你有的想法透過郵件、小紙條傳遞出去，只要能達到能讓別人知曉你想法的目的就好。

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4. 思考並分享

Jean Kim 觀察發現：內向的人往往更善於分析和解決問題，他們常常可以沉下心來，想出好的解套方法，這時，最重要的，就是應該要馬上讓大家知道你想到什麼了。

5. 給自己安靜和沉澱的時間

內向的人有個敏感心靈，也比一般人更容易被外在刺激給干擾，因此，為了舒緩壓力和提高工作效率，不妨定期給自己安排可以安靜和沉澱的時間，充好電再向前邁進。

6. 別讓負面情緒纏身

內向的人常常會把情緒藏得很深，但小心千萬別因此鑽牛角尖，如果發現自己有負面想法，或是壓力太大時，先讓自己分心一下，否則不小心暴怒起來就不好了。

7. 在會議和演講前做好準備和演練

內向的人對於要面對多人說話總會緊張、焦慮，所以一定要提前做足準備，可以事先列好希望和大家分享的主旨內容，若是要演講，不妨先自己演練，練順了，到了現場也會更有自信。

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8. 完成別人不喜歡的任務

有時內向性格的人更善於完成某些別人無法勝任的任務，或是別人不喜歡做的事，如果能完美的完成，也是一種贏得別人認可的方式。

9. 知識就是力量

因為少說話，內向的人常被誤會是知識匱乏，若要避免這種情況，一定要對自己所在的領域了解越透徹越好，並適時要提出自己的觀點和意見，或是在適當時候伸出援手幫助同仁。

10. 用神秘感為自己加分

因為內向的人往往不為人所熟知，有些人可能就會覺得這樣的人沒什麼特色，如果能偶爾展現幽默感，或透露自己特殊的興趣愛好甚至是不拘小節的一面，突然就會讓人感到意外，也會讓人與你更親近。

資料來源 / Psychology Today

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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