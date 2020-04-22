【溝通技巧】培養幽默感可靠自嘲？　掌握5大說話技巧助改善人緣

幽默感不僅是與生俱來，也可藉後天培養建立的。 幽默感強的人，在職場中的人緣總是較佳，也較能獲得上司青睞，若你也想培養出一種溝通技巧上幽默感，以下5招說不定可助你一把。

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掌握幽默感5大建議（按圖了解）：

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富有幽默感的人往往受到人們的喜愛。因為它能使緊張的氣氛變得輕鬆；使尷尬的場面變得愉悅；使尋常的生活變得有趣；使那些不苟言笑的人偶爾哈哈大笑；使那些心情低落的人重新獲得快樂，忘卻自己的煩惱；使處於快樂中的人變得更加快樂。因此，很多人都喜歡和幽默的人聊天，聽他們說話。更有一部分人，他們也很喜歡幽默，想讓自己也變得幽默起來，但他們說出的那些自認為很幽默的話語，卻沒有給別人帶來快樂，有時甚至引起對方的反感。這是為什麼呢？原因主要在於他們沒有掌握住幽默的技巧。

有一部分人，他們也很喜歡幽默，想讓自己也變得幽默起來，但他們說出的那些自認為很幽默的話語，卻沒有給別人帶來快樂，有時甚至引起對方的反感。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

做任何事情都需要掌握一定的技巧，想要變得幽默就需要掌握幽默的技巧。學會幽默需要掌握以下幾點技巧 :

1. 概念互换

雖然是相同的文字，但是實際意義卻是大不相同。因此，你可以將概念進行錯位交換，從而達到幽默的效果。周恩來在記者招待會上回答一位記者「中國有多少個廁所」的難題，別人認為他很難回答出來，但他卻從容地说道：「一共有兩個，男廁所和女廁所。」他的回答獲得了熱烈的掌聲。周恩來通過互換概念，巧妙地回答了記者的問題，免除了有些記者蓄意製造的難堪。

雖然是相同的文字，但是實際意義卻是大不相同。因此，你可以將概念進行錯位交換，從而達到幽默的效果。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

2. 善於曲解他人的話語

所謂曲解，就是從其他人的角度對他人的言語進行解釋，在對話中故意地歪曲自己對本義的理解，將兩個看似毫不沾邊的東西通過某種方式巧妙地聯繫起來，造成一種實際上不和諧、不合情理，但表面上卻具有一定邏輯性的出人意料的效果，從而產生幽默。

王軍的妻子有着一頭烏黑親麗的長髮，但是妻子卻不愛洗頭，她整天都說自己太忙了，十天洗一次就行。有一次，王軍需要帶着妻子參加同學聚會，他讓妻子好好打扮打扮再去，妻子說:「不用了，我這頭美麗的秀髮一定會讓他們羨慕的！」王軍笑了笑說：「還真是『鏽髮』，都十天了還沒洗，別人見了一定會敬佩你的存儲能力，能把頭變得這麼地『鏽，真是讓人驚歎!」妻子聽了覺得不好意思，趕緊去洗頭了。

在對話中故意地歪曲自己對本義的理解，將兩個看似毫不沾邊的東西通過某種方式巧妙地聯繫起來 ，造成一種實際上不和諧、不合情理，但表面上卻具有一定邏輯性的出人意料的效果，從而產生幽默。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

3. 巧妙解釋

你可能有時在不經意間會說錯話，因而引起對方的誤會或是雙方的尷尬，此時就需要你用巧妙的解釋打消別人對你的誤會或是化解雙方的尷尬。你要用其他合適的言語對你的話進行解釋，並且把這種解釋聯繫到你們的對話之中，還要符合對方的心理。

孩子愁眉苦臉地對媽媽說：「媽媽，我能不能直接變成爺爺婚姻那種年紀？」媽媽吃驚地問道：「寶貝，你怎麼會這樣想呢？」 孩子眨了眨眼睛說：「如果我像爺爺奶奶那麼老，可以退休了，想幹什麼就幹什麼，現在不用上學，將來再長大些不用上班，每天都可以在家休息，吃好吃的，多好呀！」媽媽笑着對她說：「我可不想讓我的女兒變成我的長輩。」

這位母親的巧妙解釋不僅表達了她的意思，更表達了她對孩子的關愛，而且也暗暗地告訴孩子要做好晚輩應該做的事情，不能有那些不切實際的想法。在與別人交談時，故意不把自己要表述的觀點進行直接表述，而是隱蔽地蘊涵在另一個似乎無關的觀點中，這樣就能使對方思考你的話語，領悟你所要真正表達的意思，進而在幽默之中達到順利交流的效果。

你可能有時在不經意間會說錯話，因而引起對方的誤會或是雙方的尷尬，此時就需要你用巧妙的解釋打消別人對你的誤會或是化解雙方的尷尬。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

4. 自嘲

在一次慶功會上，將軍為了感謝士兵們的功勞，舉杯一一與士兵敬酒。在與一個士兵碰杯的時候，那士兵由於緊張，舉杯時用力過猛，竟把一杯酒都潑到了將軍的頭上。士兵當時就嚇壞了，他愣愣地站在原地，像是等待宣判似的。可將軍卻用手擦了擦頭頂的酒笑着說：「年輕人，你以為用酒能治好我的禿頭啊，我可沒聽說過這個藥方呀！」說得大家哈哈大笑，那位局促的士兵也釋然地笑起來。晚會的氣氛一直都很好。

在公共場合，如果別人說錯話或者不經意冒犯了你，這時難免會出現尷尬的場面，這時你就應該學會自嘲，化解尷尬的局面。溝通是一門藝術，而很多人在使用的時候卻總是不得要領。因此，要想在生活中學會幽默，就需要經常和幽默的人打交道，掌握幽默的技巧才能掌握這門藝術。

在公共場合，如果別人說錯話或者不經意冒犯了你，這時難免會出現尷尬的場面，這時你就應該學會自嘲，化解尷尬的局面。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

5. 以其人之道還治其人之身

所謂以其人之道還治其人之身，就是按照對方的話語邏輯來反駁對方，進而讓對方處於不利的境地，讓他自己承認他的觀點是錯誤的。

老王的妻子很愛乾淨，每天都要擦桌子、掃地、拖地，把屋子打掃得乾乾淨淨。朋友們都稱讚老王娶了個愛乾淨又愛勞動的好老婆。老王卻不以為然，說道：「她天天拖地，浪費那麼多水，我們家的水費比誰家的都高。我覺得一週打掃一次衛生就行了。」朋友說道：「你每天吃飯浪費那麼多糧食，得花多少錢呀 ！我看你也用不着天天吃飯，兩天吃一頓豈不更省錢？」話剛落，大家都哈哈大笑起來。

除此之外，幽默的技巧還有很多，但是，只要你掌握了上述的這幾點技巧，你就能在實際的應用中舉一反三，觸類旁通，從而擁有自己獨特的幽默。試着學會一些幽默技巧吧，不僅能給別人帶來快樂，你自己也能從中得到快樂。

所謂以其人之道還治其人之身，就是按照對方的話語邏輯來反駁對方，進而讓對方處於不利的境地，讓他自己承認他的觀點是錯誤的。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

以上內容節錄自《人生三對：跟對人、說對話、做對事》。

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》封面。（非凡出版）

書名：《人生三對：跟對人、說對話、做對事》

作者：章文亮

出版社：非凡出版

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