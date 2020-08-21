口說分憂實質背後中傷自己？　提防4種職場常見「笑臉小人」

你是不是想看我爆氣！工作上最累的，是工作上遇到的人，尤其是「偽君子」，讓你有氣沒地方發！

4種職場常見笑臉小人：

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上班感到心很累有時不是因為工作本身，而是那些欠揍的偽君子同事！工作上的同事有百百種，其中，有一種最讓人恨得牙癢癢，可是又拿他沒轍，那就是「職場笑臉小人」，這種人往往能獲得主管青睞，但大部分同事其實都不喜歡，主要有以下4大特徵，真的是會讓人牙起來！

特徵1：看似親切探聽八卦背後中傷

這種同事會在你低潮的時候乘虛而入，趁着你會向他抱怨工作上的不如意，或者是一些私生活上的瑣事八卦之時，「假意」當一個傾聽者，實質上會將你所跟他說的事情散播出去，更甚者會將事情扭曲，導致流言蜚語滿天飛，很多可能都不是事實，到最後是跳進黃河都洗不清啊！

特徵2：假意幫忙最後搶盡功勞

工作上難免一定需要同事互相幫忙，但有一種同事，他會看似好意的主動幫忙，雖然這整個過程中主要出力的是你，最後他會將整個成果收割，把所有功勞都搶到自己身上，而且很多時候這個「他」都是位階比你高的同事，因此幾乎是有苦難言，不過假如出狀況需要有人負責時，你絕對會是背黑鍋的第一人選！

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特徵3：接下其他工作爛攤子丟給你

看似能力很強，接下一大堆工作，雖然表面上是他承攬下來的工作，但其實在做的都是苦命的你，實在有苦難言，更不用說他常常就是害你加班的元凶！做得要死要活的你就只能摸摸鼻子認命「這就是人生」，久了之後可能就會對於這些感到麻痺，習慣成為一個習慣收拾爛攤子的保姆，唯一的好處是長久下來工作能力會變得非常厲害吧（翻白眼）！

特徵4：裝可憐曲解意思讓你變黑名單

這樣的同事，也許一盯上你就纏着不放，秉持着先道歉先贏，裝的可憐兮兮，常常會害你莫名其妙就被黑特，重點是你自己還不知道怎樣被列入黑名單，讓你百口莫辯，因為他已經將自己可憐甚至受害者的形象深植人心，而你就是那個壞人，根本連聽你解釋的機會都沒有，自此之後你的工作會越來越不如意，感覺處處被針對，最慘的就是被搞到自己提離職。

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綜觀以上四種特徵，其實真的只能自求多福，想避還避不掉，就跟爛桃花一樣，甚至會讓人懷疑是自己的問題還是太衰等等，陷入自我矛盾之中。

職場求生不易，我們不能選擇同事，但可以讓自己成為更好的人，其實只要秉持着誠以待人的態度、問心無愧，這樣即使有再多的八卦和中傷的言論，那些「職場的笑臉小人」終究會被看破手腳，畢竟潮水退了，就知道誰沒穿褲子。如果真的造成你的困擾也別凡事原諒，要記得這種人專挑好人欺負，別被他看扁了也是一種方法喔！

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