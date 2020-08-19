職場人際｜為何跟他說話這麼累？　對話沒效率或因沒想過這4件事

有效的溝通能減少工作壓力，並促進創造力、生產力，甚至讓你和同事、上級的關係更緊密。這道理人人懂，卻不一定都能做到，特別是與不同「溝通習慣」的人碰在一起，講沒幾句話，可能某一方心裏早已一堆黑人問號，不斷想着「天啊，他到底在說什麼？」

4種方式沒有優劣之分，但如果你採取了對溝通對象無效的方式，恐怕就無法正確傳達你想表達的意思。（Shutterstock）

為了減少溝通盲點，領導力教練、暢銷書作家 Mark Murphy 將溝通方式歸類為4種：分析型、直覺型、實際型、個人型，他說，4種方式沒有優劣之分，但如果你採取了對溝通對象無效的方式，恐怕就無法正確傳達你想表達的意思。

以下介紹 Murphy 提出 4 種溝通方式的優缺點，以及遇到不同的溝通對象該如何應對：

一、 分析型：數據至上、任務明確

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分析型的溝通者，喜歡明確的數據、數字，不喜歡天馬行空的發散思維，無法忍受情緒式的討論，認為邏輯才是最重要的。譬如，他不要只聽到「業績上升」，而是要知道上升了多少。

這樣的人不易受到情緒影響，在處理事情上頗有效率，但有時會被認為有些冷酷和不近人情。

與分析型的人一起工作，你可以：

．盡可能提供越多細節 ．設置明確的期待值、目標和任務 ．讓他們有足夠空間獨立作業

與分析型的人一起工作，應避免：

．用模糊、感性的方式溝通，例如「我認為」、「我覺得」、「我想…應該…」 ．將他們對工作（特別是數據量大的工作）的反饋當作批評

二、 直覺型：着重大局的思考者

比起數據、細節、流程，直覺型的人更重視大局思考，可以直截了當發掘問題核心。當你需要馬上有回覆時，或需要有能夠跳脫框架的想法時，這樣的人會給你很大的幫助，但如果你拿太細瑣的問題諮詢他，難免會有些不切實際。

與直覺型的人一起工作，你可以：

．緊扣主題，保持高層次討論 ．做好準備，回答溝通期間不斷冒出的問題 ．盡量不討論細節（可以留待之後用 email 溝通清楚）

與直覺型的人一起工作，應避免：

．討論太多細節（已經強調很多遍！） ．給予太大的承諾（他們可能着重大局，但忽略了細節影響的可行性）

三、 實際型：按部就班

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實際型的人講究流程、細節，特別愛從規劃開始做事。譬如，當他從中間加入聊天，會希望可以從頭再聽一次，以免錯過任何有用的細節。

在職場上和這樣的人做起事來會比較輕鬆，因為他了解每一個步驟及流程，可以很快地將你擺在正確的位置上，並告訴你如何達到目標。但是，有時和這樣的人做事也會覺得無趣，因為他實在太重視細節了。

和實際型的人一起工作，你可以：

．試着當個積極的聽眾，可以覆述他們說的話以及詢問相關問題 ．要有預期他們會詢問細節，即使你只是在腦力激盪的階段

和實際型的人一起工作，應避免：

．逼他們盡快完成或做決定 ．以為他們完全認同你的想法（他們的批評或反饋可能都是針對各個流程或步驟，而不是整體）

四、 個人型：以資訊交換建立關係

個人型的人重視人與人的互動、關係和感性語言，他們是很好的聽眾、衝突調解者，因為他們重視人的情緒與想法，通常是團隊裏的黏合劑，讓團隊可以更團結。不過，並不是所有人都喜歡，因為其他溝通方式的人或多或少都不想讓感性主導溝通。

和個人型的人一起工作，你可以：

．讓談話輕鬆隨意 ．當他們問你「感覺如何」，或在討論公事時涉及個人層面，請不要覺得被冒犯 ．在談話後透過 email 說明清楚細節（因為談話過程中他可能不會太重視）

和個人型的人一起工作，應避免：

．對他們低聲下氣或過於悲觀（他們比起他人更重視「共鳴」） ．盡可能讓談話聚焦在事實或統計數據上 ．抓住他們跟你一起審視細節項目

一天有許多事要處理，甚至有許多郵件等待回覆，一般人每天可能只有一個多小時可以全神貫注，因此，有效率的運用時間更為重要，而掌握這些溝通方式，不僅可以讓你檢視自己屬於哪種溝通者，更可以讓你辨識職場中不同的人，掌握與他們溝通的祕訣，知道他們或你自己到底在說什麼，提升溝通效率。

資料來源 / FastCompany

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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