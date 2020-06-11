【報稅2020】稅務易多方便？遲交有懲罰？　首次報稅10大常見疑問

報稅日子又到，收到綠色炸彈了嗎？對剛踏入職場不久的打工仔來說，首次處理報稅事宜一定有很多疑問，如怎樣填寫報稅表、如何計算薪俸稅及遲交報稅表會有甚麼後果等。 以下是10條「報稅初哥」常會問到的問題，不懂如何入手的朋友不妨參考。

稅務局於今年6月已發出2019/20年度的報稅表，相信打工仔都已收到這個「綠色炸彈」（或於「稅務易」帳戶查閱），不過首次報稅的打工仔對這個綠信封應該會相當陌生，也不熟悉報稅的程序及注意事項。

如果你是在今年才首次報稅，對報稅有很多疑問，不妨看看以下10個首次報稅的常見問題。

收到報稅表的納稅人須於1個月內，即7月2日或之前遞交報稅表，而網上報稅則可自動獲延期1個月。（資料圖片）

10個首次報稅常見問題（按圖了解）：

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Q1. 何時要遞交報稅表？

2019/20年度的個別人士報稅表於2020年6月1日寄出，納稅人須於報稅表發出日期起的一個月內，即7月2日或以前交回報稅表，不過如以電子方式報稅，是可自動享有一個月交表寬限期，即自動延至8月3日。

Q2. 於2019年才投身社會，要報稅嗎？

薪俸稅是按每個課稅年度（每年的4月1日至下一年的3月31日期間共12個月）的實際收入而徵收的，若在這課稅年度內的薪俸收入不超過基本的免稅額（年薪$132,000），就可以不用報稅及交稅。

不過也有例外的狀況，就是當收到稅務局寄來的「報稅表-個別人士」表格（BIR60）後，就算你在這個課稅年度內沒有收入，也須於限期前遞交報稅表。

Q3. 首次申報薪俸收入，應怎填寫？

如你是於2019年4月1日前開始工作，你首3年應該申報的薪俸收入是：

．2018/19課稅年度：開始受僱日期至2019年3月31日 ．2019/20課稅年度：2019年4月1日至2020年3月31日 ．2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

如你在2019年8月18日開始受僱，你首2年應該申報的薪俸收入應如下：

．2019/20課稅年度：2019年8月18日至2020年3月31日 ．2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

Q4. 須主動通知稅務局要納稅嗎？

一般來說，僱主會在你任職3個月內向稅務局提交一份IR56E表格（並給你一份副本），以申報包括姓名、地址、婚姻狀況及受僱日期及受僱條款等資料。稅務局收到這些資料後，會自動為你名下開立一個稅務檔案，並通常於5個月內向你寄出報稅表。

由於僱主在你上任後會通知稅務局，所以在一般情況下，稅務局會主動寄報稅表給你。你只須提交該報稅表，無須另行通知稅務局。

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Q5. 沒有收到報稅表怎麼辦？

如你須繳納薪俸稅，但沒有收到報稅表，就須在指定期間通知稅務局。「稅務易」帳戶持有人可在帳戶內的「稅務狀況」部份查詢你是否尚有未提交的報稅表。

Q6. 不依時填交報稅表有什麼後果？

遲交報稅表會被罰款或被檢控，最高可被罰款$10,000。此外，未能如期遞填交報稅表，即代表稅務局沒有收到你的「免稅額」及「扣除」項目申報，因此局方只會給予你「基本免稅額」，不會給予包括強積金供款、認可慈善捐款、個人進修開支及居所貸款利等項目的稅務扣除。

Q7. 遞交報稅表後，在還未收到有關評稅通知書時已發覺有錯漏，可再修改資料嗎 ?

如你是透過互聯網提交報稅表，你可登入「稅務易」帳户內的功能選擇「聯絡我們」更正或補充資料。如需更改已提交的文本報稅表內的錯漏資料，則需以書面向評稅主任提出。

Q8. 如何填寫報稅表？

下載「個別人士報稅表指南」它可解答大部分填寫報稅表的疑問。你亦可下載快捷填寫指引的英文或中文個別人士報稅表（BIR60）的樣本，當中包含了一些在填寫時需注意的重要事項及例子。

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Q9. 網上報稅有哪些好處？

使用由稅務局推出的「稅務易」報稅，不僅可獲延期一個月遞交報稅表，亦可輕鬆查閱報稅表是否已成功提交、即時計算應繳交的稅款金額及自己尚有多少稅款並未繳交。

另外，透過稅務易報稅，日後亦可直接在帳戶上更新自己的個人資料。

Q10. 怎樣計算應繳款額？

薪俸稅額是按你在該課稅年度的應課稅入息實額以累進稅率計算；或以入息淨額以標準稅率計算，兩者取較低的稅款額徵收。

應課稅入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額

入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

你可以利用稅務局的稅款計數機計算你在課稅年度要繳交的稅款。記得了解有關稅項扣除和免稅額的詳情，以減少稅款。

（資料來源：稅務局）

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