【財政預算案】薪俸稅寬減100%上限2萬　即計月入多少才全數受惠

財政司司長陳茂波今天（26日）公布《財政預算案2020》。他表示，香港經濟因過去多月的社會事件及新型冠狀病毒疫情受到沉重打擊，因此除向18歲或以上香港永久性居民發放$10,000外，亦會寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為$20,000。 究竟打工仔在這項稅務寛減措施可受惠多少，不妨參考以下計算。

陳茂波於立法會，宣讀新一份財政預算案。（歐嘉樂攝）

陳茂波在《財政預算案2020》中公布，為紓緩市民的經濟壓力，決定寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為$20,000，全港195萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019/20課稅年度的最終應繳稅款反映。

寬減百分之百的薪俸稅和個人入息課稅的政策，究竟有哪些打工仔可以受惠呢？記者利用稅務局「稅款計算機」計算不同情況下需繳交的薪俸稅，包括沒有任何其他免稅額人士、需供養子女人士，以及需要供養父母人士等，看看哪些入息以下的打工仔能夠享受此寬免。

1. 沒有任何其他免稅額人士

假設一位打工仔月入$30,000且沒其他獎金或花紅等收入，即年收入為$360,000，並且沒有其他稅務寛免項目，那在扣除5%的強積金供款後，本應要繳付$17,700的薪俸稅，但如享獲財爺剛提出，2019/2020課稅年度百分之百的薪俸稅寛免後，便可不用交稅。

1. 沒有任何其他免稅額人士（稅務局「稅款計算機」截圖）

但一位月入$32,000，年收入為$384,200的打工仔，假設他亦沒有其他稅務寛免項目，那在扣除5%的強積金供款（留意MPF的扣除上限為$18,000）後，本應要繳付$21,814的薪俸稅，而若享獲2019/2020課稅年度百分之百的薪俸稅寛免，仍要繳付$1,814的薪俸稅。

1. 沒有任何其他免稅額人士（稅務局「稅款計算機」截圖）

經計算，月入$31,083（即年收入$373,000）或以下的打工仔，可盡享百分之百的薪俸稅寬免。

2. 需供養兩名子女人士

假設一位已婚的打工仔，年收入為$600,000，若他沒有與配偶合併評稅，並需供養2名在其他課稅年度出生的子女，連同強積金供款的扣除額一同扣除，他本應要繳付$17,700的薪俸稅，但若扣除百分之百的稅務寛免，便可不用繳稅。

2. 需供養兩名子女人士 （稅務局「稅款計算機」截圖）

但其他條件一樣，不過月入為$52,000的打工仔，在扣除百分之百的稅務寛免後，仍需繳付$1,780的薪俸稅。

2. 需供養兩名子女人士 （稅務局「稅款計算機」截圖）

經計算，需供養2名子女並獨立評稅的打工仔，只要月入要在＄51,083（即年收入＄613,000）或以下，便可盡享百分之百的薪俸稅寬免。

3. 需要供養2名同住父母人士

假設一位月入$45,000，年收入為$540,000，並需供養2名同住父母的打工仔，連同強積金供款的扣除額一同扣除，他本應要繳付$14,600的薪俸稅，但若扣除百分之百的稅務寛免，便可不用繳稅。

3. 需要供養2名同住父母人士 （稅務局「稅款計算機」截圖）

但其他條件一樣，不過月入為$48,000（即年收入為$576,000）的打工仔，在扣除百分之百的稅務寛免後，仍需繳付$420的薪俸稅。

3. 需要供養2名同住父母人士 （稅務局「稅款計算機」截圖）

經計算，月入$47,750（即年收入$573,000）元或以下，並需供養2名父母的打工仔，便可盡享百分之百的薪俸稅寬免。

按圖了解其他不用交稅的情況：

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