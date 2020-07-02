【MPF】股價跌債價升強積金如何操作？　專家：用關聯系數減風險

受新型肺炎影響，全球經濟大受影響，2020年初的股市大幅波動，不少股民「損手爛腳」，而強積金股票基金亦暴跌，債券基金價格則上升。MPF專家梁世傑將於下文講解債價和股價之間的關係，以及如何利用「關聯系數」控制強積金整體風險。 文：梁世傑

傳統來說，股價跌則債價升，再加上美國政府的無限QE（量化寬鬆），大量資金充斥令息口下跌，債券價格便更上一層樓。（資料圖片）

2020年初全球股市動盪，美股出現多次熔斷，全球因疫情陷入經濟危機。按積金局2020年3月的強積金統計摘要，全香港強積金的總資產由2020年初的9,694億港元下跌至3月尾的8,677 億港元，扣除當中133 億元淨供款後，跌幅達12%。

資產價格有跌亦有升，在一眾股票基金暴跌下，債券基金於2020年上半年一支獨秀，在不同的強積金計劃中，都有表現良好的債券基金，見下圖：

強積金內的債券基金，如果是以全球性債券為投資目標，大多持有美國國債。傳統來說，股價跌則債價升，再加上美國政府的無限QE（量化寬鬆），大量資金充斥令息口下跌，債券價格便更上一層樓。

有些人不明息口與債券價格的關係，不明為何息口跌，那麼派息便少，為何債券會上升呢？首先，貨幣利率不同於債券息率，債券息率於債券發行時已經釐定了，貨幣利率愈接近零的話，既定了的債券利息便愈見吸引，同時亦吸引了於股票損手的投資者，在求過於供下令債券價格上升。

債券基金、股票基金與關聯系數的４大問題：（按圖了解）

+ 11 + 10 + 9

此外，肺炎令公司經營困難，企業前景不明朗，令企業債的風險上升。為了降低風險，企業債的持有人有些會轉投國債懷抱，又會令美國國債的價格進一步推高。不難看見出現利率倒掛，長期債的回報低於短期債。

大家會發現上表一些計劃內的港元債券基金價格上升幅度比國際價券為多，其中原因會是港股下跌幅度較大，資金由港股轉去港債較多，另外港元兑美元近月的強勢，亦令港元債比起以美元債為主的國際債券有較好表現。

相關文章：【理財】可扣稅MPF與延期年金7大同異 哪種可隨時斷供或轉移？

+ 14 + 13 + 12

如果你的強積金計劃沒有債券基金，大家可以用65歲後基金代替。65歲後基金是預設投資的基金之一，積金局規定每一個計劃都要提供，而且65歲後基金有80%投資於國際債券，所以即使計劃內沒有純債券基金或沒有國際債券基金，65歲後基金都是很好的代替品。況且現時強積金一眾的債券基金平均收費為1.23%，比起65歲後基金的0.95%上限為高。

將基金表現排次序，並不是幻想自己能於年初已全轉去債券基金，去避過一刧。賽後檢討主要是增加自己對影響資產價格的因素的敏感度，令自己下次面對股災時可以保持清醒頭腦，早人一步作出資產部署。

資產配置有一項重點叫「關聯系數」，如果兩隻資產同升同跌，「關聯系數」便為+1，如果兩者一隻升一隻跌，「關聯系數」便是-1。下表列出現了債券基金及65歲後基金與其他基金的「關聯系數」：

債券基金及65歲後基金與其他基金的「關聯系數」（梁世傑夫提供）

從上表可見，懂得運用債券基金及65歲後基金，尤其是他們與股票基金的低關聯度，當股票基金價格下跌，在關聯系數影響下，債券基金及及65歲後基金的價格會不會與股票基金同步下跌，因而令整體資產的回報表現趨向平穩，減低整體資產風險。

所以，管理強積金不是一味尋求回報，而是制定一個長期策略，利用「關聯系數」去控制整體風險，是充分運用各成份基金的明智之舉。

專頁：MPFDIY

即入「MPF管理」專頁，掌握更多管理強積金技巧及心法！（按此進入）

相關文章：【MPF】強積金供款怎提早領取？ 6大情況包括提早退休或永久離港

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【MPF】強積金可買黃金及債券基金？ 4個成分基金少人留意的地方

+ 22 + 21 + 20

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O