【恒隆數學獎】百萬獎金　致力為香港培育數學及科學英才

數學家及物理學家笛卡兒說:「數學是知識的工具,亦是其他知識工具的泉源。所有研究順序和度量的科學均和數學有關。」難怪有人說:「數學是科學之母」。香港作為國際大都會,人才輩出,數學英才與學者也為數不少,政府及商界企業一直致力培育學界精英,讓熱愛數學的學生透過比賽挑戰並提升自信、邏輯思維、推理力、分析力及解題能力,同時亦積極推動STEM教育發展。兩年一屆的恒隆數學獎正是其中一個讓愛數的學生盡情展現數理天賦的大型比賽。

恒隆數學獎是專為香港中學生而設的數學研究比賽,致力培育數學英才,發掘他們的數理潛能和創意,激發他們對數學及科學知識的熱情,期望他們能為社會未來發展作出貢獻。新一屆數學獎,恒隆地產將會夥拍香港科技大學舉辦。

(左起)恒隆地產董事長陳啟宗先生及香港科技大學校長史維教授,於恒隆數學獎簽約儀式上 ,宣佈攜手舉辦恒隆數學獎以培育本地年輕數理人才。

殿堂級學者出任委員會 恒隆數學獎被受重視

今屆獎項的學術委員會主席, 邀得2017年沃爾夫數學獎 (The Wolf Prize in Mathematics) 得主、美國加州大學爾灣分校數學系特聘教授Richard Schoen出任,負責奬項的學術評審及裁決工作。而督導委員會主席,則由2006年諾貝爾物理學獎得主暨香港科技大學物理系講座教授George Smoot擔任。比賽得到兩位殿堂級人馬支持,可見恒隆數學獎的認受性之高,能夠入圍參賽的學生們將會獲益匪淺。

(左起)科大數學系助理教授方子豪、恒隆地產首席財務總監何孝昌、科大副校長(大學拓展)汪揚教授、恒隆地產董事長陳啟宗、科大校長史維教授、恒隆地產行政總裁盧韋柏、科大署理理學院院長暨林護紀念基金教授高漢安教授、科大數學系梁承裕教授。

香港科技大學校長史維教授表示:「數學訓練我們的邏輯思維及解難能力,也是理工學科的重要基石。科大一直透過不同活動,包括協辦國際數學奧林匹克競賽,向中小學生推廣數學及科普教育。我很高興科大今次有機會與恒隆地產合作,舉辦這個別具意義的比賽,共同發掘及培育於數學方面具潛質的學生,為本地的人才發展作出貢獻。」

百萬元獎金 助菁英持續進修

恒隆數學獎每屆均獲得恒隆地產撥款港幣250萬港元,作為資助獎項的學術諮詢、專業評審、教學資源及培育指導等工作用途,其中100萬港元會作為比賽獎金。在新的合作框架下,香港科技大學亦會為得獎學校推薦的老師提供教師進修獎學金,讓他們修讀其數學系的碩士學位(Master of Science in Mathematics for Educators),進行學術和教學方面的深造。2021年第9屆恒隆數學獎由即日起開始接受報名,歡迎有興趣挑戰以及跟其他數學英才交流的中學生以學校名義組隊參加,報名方法可瀏覽https://hlma.hanglung.com/tc/。

首屆恒隆數學獎得主之一的高浩醫生,親臨2018年恒隆數學獎頒獎典禮,與青年數學英才分享他從鑽研數學到神經科學的歷程。

首屆恒隆數學獎得主高浩醫生 榮獲「裘槎前瞻科研大獎2020」

現為香港中文大學醫學院助理院長(研究)的高浩醫生,曾為2004年首屆恒隆數學獎得主之一,日前他更因其在神經科學方面的卓越科研成果獲頒「裘槎前瞻科研大獎2020」。除了在科研上取得卓越成就,高浩醫生還致力推動青少年的數學和科學教育。他亦曾蒞臨2018年恒隆數學獎頒獎典禮,與青年數學英才交流,分享他從鑽研數學到神經科學的親身歷程,望青少年們從中獲得啟發。

大會將於2月19日舉辦網上簡介會講解報名詳情及其他相關資料,並邀請了往屆恒隆數學獎其中一位得獎者分享經驗,歡迎有興趣同學登入https://bit.ly/2M7yeU0報名參加。

