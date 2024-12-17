見工｜別講「我可做任何事」！面試說7句話等同「自動宣傳棄權」

領完年終、過完農曆年，許多人不只家裏除舊佈新，也會換掉舊公司，重新打開求職履歷。許多人好不容易通過書面審查、獲得面試資格，最後卻還是因為一些失誤而落選。曾經幫助許多求職者進入 Google、臉書、微軟等頂尖科技公司，知名的職涯教練、加拿大招募公司JupiterHR 創辦人傑曼．莫瑞（Jermaine Murray）表示，求職者準備充分之餘，卻往往毀在不經意的一句話！他提醒下列 7 大面試禁句，千萬別說出口。



想見工結果如你所願，以下7句話謹記別隨便說出口：（按圖了解）



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禁句1：我可以做任何事

求職者為了展現積極性，往往會跟面試官說「我可以做任何事」、「我願意擔任任何職位」。但其實適得其反，這樣反而傳達出你過於急迫跟缺乏職涯方向。

通常面試官希望求職者對於自身能力有清晰認知，能夠明確表達自己的優勢，切合職位需求，而不是對任何要求都來者不拒。

換句話說：

我對於「人才招募工作」充滿信心，確信可以在這方面發揮所長；但我也對於公司指派的其他工作，保持開放態度，相信也能有所貢獻。



禁句2：貴公司是做甚麼的？

求職者收到面試邀約，卻因為對方是主動招募，就沒有先做功課。但企業邀請你來面試，答應了就應該事先了解公司狀況。詢問對方公司在做甚麼，表示求職者不僅沒有先做功課，更缺乏主動積極性。

換句話說：

根據我的了解，貴公司正致力於「AI 領域應用發展」，能否進一步了解「研發部」正在進行的項目嗎？



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禁句3：我沒有缺點

面試常見的問題之一，「能否請你說一下自己的優點跟缺點。」求職者為了博取好印象，回答沒有缺點雖然看似自信，卻會透露出缺乏自我認知或者不想反省的訊息。而且通常團隊不會樂於跟自認為完美的人共事，面試官為了團隊，更不會輕易錄取影響士氣的求職者。

換句話說：

我在工作上曾經面臨「不擅於與同事協作」的挑戰，但已經透過「溝通技巧的精進」來克服。



禁句4：我前上司很糟

每個人都遇過糟糕的上司，但面試時千萬不要抱怨前公司或上司，因為可能暴露你無法維持良好的職場關係、缺乏衝突管理的能力。對於面試官來說，不會輕易錄用潛在的麻煩製造者。

換句話說：

我跟前上司雖然在某些觀點不同，但透過這段經歷，讓我更加瞭解到溝通以及團隊合作的重要性。



禁句5：我不知道

誠實回答是美德，但面試更需要求職者展現積極學習的態度。「我不知道」的回答，透露出缺乏獨立思考跟解決問題的能力，需要指引才能完成工作。面試官可能會認為你將造成團隊負擔。

換句話說：

這方面的確是我的知識盲點，但我非常樂於探索跟學習。根據我目前的了解，可以嘗試下列方法來解決⋯⋯。



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禁句6：你可以看我的履歷

雖然履歷花了許多心思去做，但終究只是參考資料，面試的目的就是要了解履歷背後的你。假如還要面試官去看履歷，他可能會誤會你缺乏對於過去經驗跟成就的理解，甚至懷疑履歷經驗的可信度。

換句話說：

履歷上有提到「我參與 2023 年的新車發表會的流程規畫」，不過我想進一步補充幾點，在執行過程中我「排除萬難邀請原廠的傳奇技師登台，吸引 3000 位車友到場，現場更成交了 7 成配額」。



禁句7：薪水怎麼算？

薪水固然是工作的重心，但急於提出這點，面試官可能會覺得應徵者太過於重視薪酬。

換句話說：

在更深入了解工作內容後，我希望能進一步討論完整的薪酬方案。



面試的重點不只是展現自我的價值，同時也應該要了解在那個情境下甚麼話不該說。面試者可以透過上面的提醒，來避開面試禁句，但重點是要將緊張的互動轉為互惠互利的對話，才能大幅提升面試的品質。

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